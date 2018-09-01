В Беларусь везут Свитки Мертвого моря 3 1.09.2018, 14:16

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В Минске в Национальной библиотеке Беларуси с 20 сентября по 21 октября пройдет Международная выставка «Беларусь и Библия».

Экспозиция будет состоять из 200 уникальных рукописных и старопечатных памятников книжной культуры, отражающие историю создания, распространения и сохранения Библии, сообщает catholic.by.

Часть экспонатов представлена из 11 государственных и частных коллекций США, Великобритании и Израиля.

Впервые в Беларуси будут демонстрироваться оригиналы и качественные выставочные копии свитков Мертвого моря, библейских рукописных текстов на папирусе и пергаменте (Торы), ценных манускриптов, старопечатных изданий (книги Иоганна Гуттенберга, Мартина Лютера, Франциска Скорины), иллюстрированных экземпляров Библии (среди которых книги с гравюрами Альбрехта Дюрера, Гюстава Доре, Сальвадора Дали).

На выставке можно будет увидеть издания Библии разных конфессий на разных языках мира – это памятники мирового значения, многие из которых никогда раньше не экспонировались в странах Центральной и Восточной Европы.