Евгений Лисовец: Мне кажется, что минское «Динамо» на правильном пути 5 11.09.2018, 7:39

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Защитник клуба – об игре с финским «Йокеритом».

Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец поделился эмоциями после поражения от финского «Йокерита» (1:4), которое стало для «зубров» четвертым подряд в сезоне, сообщает pressball.by.

«Нам не хватает гола, уверенных действий в атаке и взаимопонимания. Если будем гнуть свою линию впереди, то все получится.

Мне кажется, что «Динамо» на правильном пути. Поработаем над ошибками и, может быть, голы придут.

У нас хромают командные действия, но мы один коллектив и играем друг за друга», — сказал игрок обороны.