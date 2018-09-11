Евгений Лисовец: Мне кажется, что минское «Динамо» на правильном пути

Евгений Лисовец: Мне кажется, что минское «Динамо» на правильном пути5
- 11.09.2018, 7:39
- 1,393
Защитник клуба – об игре с финским «Йокеритом».
Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец поделился эмоциями после поражения от финского «Йокерита» (1:4), которое стало для «зубров» четвертым подряд в сезоне, сообщает pressball.by.
«Нам не хватает гола, уверенных действий в атаке и взаимопонимания. Если будем гнуть свою линию впереди, то все получится.
Мне кажется, что «Динамо» на правильном пути. Поработаем над ошибками и, может быть, голы придут.
У нас хромают командные действия, но мы один коллектив и играем друг за друга», — сказал игрок обороны.