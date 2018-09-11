National Interest: Россия и США готовятся к «войне гиперзвука» 2 11.09.2018, 14:10

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Фото: Flickr / U.S. Department of Defense

Начинается новый этап гонки вооружений.

Более 60 лет назад маршал Королевских военно-воздушных сил сэр Джон Слессор (John Slessor), один из авторов британской концепции ядерного сдерживания, поинтересовался, а что, собственно, сдерживает «это великое сдерживание»? Ответ оказался почти до такой степени точным, что даже вызвал разочарование. Хотя эта концепция, действительно, предотвращает тотальную ядерную войну и способна остановить потенциального агрессора от того, чтобы встать на тот путь, который в случае эскалации может привести к такому конфликту, Слессор не предполагал, что гарантированное взаимное уничтожение сможет «удержать порочных людей в Кремле от попыток иными средствами добиться воплощения своей мечты и построить коммунистический мир во главе с Москвой», пишет американское издание The National Interest (перевод – inosmi.ru).

Сегодня, когда мир переваривает последствия недавней встречи в Хельсинки между президентом Дональдом Трампом и президентом Владимиром Путиным, стратегический ядерный баланс изменился незначительно, если вообще изменился. Классическая теория ядерного сдерживания, судя по всему, продолжает работать в том, что касается непосредственных отношений между двумя крупнейшими ядерными державами, между Соединенными Штатами и Россией, даже в этой чрезвычайно конкурентной «серой зоне». Но как нам следует воспринимать последние разработки Москвой гиперзвуковых и других нетрадиционных средств доставки своего ядерного арсенала?

Россия не является Советским Союзом 60-летней давности. Тогда, будучи многонациональной империей, находясь во главе большой коллекции вассалов и союзников, Москва могла претендовать на то, чтобы быть достойным соперником Запада — в военной области, в области идеологии и даже в области экономики. Сегодня Россия удерживает наименование сверхдержавы только потому, что она обладает одним из двух самых крупных на планете ядерных арсеналов. Однако эти «порочные люди в Кремле» настроены столь же решительно, как и их коммунистические предшественники, на то, чтобы расширить свое господство. Двигаясь к своей цели, они готовы прибегнуть к угрозе использования ядерного оружия, и они будут делать это до тех пор, пока, по их мнению, это не вызовет стратегического по своей сути ответа. Их мечты могут показаться сумасшедшими, однако в этом безумии есть определенный метод.

В речи, произнесенной 1 марта, Путин привел поразительный перечень образцов вооружений, которые готовятся пополнить российские арсеналы. Большинство из них слишком экзотичны и не вписываются в существующие военным доктрины, а многим еще только предстоит пройти до конца стадию разработки. Однако два образца из этого списка стоят особняком: речь идет о тяжелой межконтинентальной баллистической ракете, которая займет место уже давно находящейся на вооружении ракеты «Сатана», а также запускаемая с воздуха псевдобаллистическая ракета «Кинжал». Эти две ракеты представляют собой два лица российских ядерных амбиций. Одно из них направлено на сохранение статус-кво российской части в балансе ядерных сил взаимно гарантированного уничтожения. Второе направлено на дестабилизацию и обман, на то, чтобы, воспользовавшись образовавшимся замешательством, Россия могла продолжить преследовать свои национальные интересы. В их число входит территориальная экспансия на евразийском пространстве, а также создание «пояса безопасности», который выйдет за пределы бывших советских границ.

Ракета «Сын Сатаны» (российское обозначение «Сармат») — это оружие статус-кво. Ее предшественница ракета СС-18 «Сатана» (российское обозначение «Воевода») находится на вооружении более 40 лет, и ее нужно заменять. Новая ракета, как сообщается, сможет получить более тяжелую боевую часть и больший радиус действия, чем старая, однако количество разделяющихся головных частей индивидуального наведения (MIRV) у нее останется прежним (десять). Она будет способна также запускать новый гиперзвуковой глайдер (сейчас он разрабатывается). Некоторые эксперты с недоверием относятся к некоторым конкретным приведенным параметрам, однако, в целом, они согласны с тем, что она заменяет стареющую ракету «Сатана» и ее стратегическую роль. По этой причине ее появление само по себе не меняет баланс сдерживания.

Однако ракета «Кинжал» (она еще не получил в НАТО своего обозначения) — это совершенно другая история. По сути, это ракета «Искандер» (SS-26 Stone по классификации НАТО), то есть ракета ближнего радиуса действия (разговор о ней еще впереди), которая запускается с истребителя-перехватчика МиГ-31. Предполагается, что МиГ будет запускать эту ракету на высоте приблизительно 24 тысячи метров (80 тысяч футов). После чего эта ракета с помощью своего двигателя должна будет набрать гиперзвуковую скорость порядка 10 Махов и преодолеть расстояние в две тысячи километров. В своей первоначальной и запускаемой с земли версии ракета «Искандер» имеет радиус действия 500 километров при скорости 6 Махов. А при запуске с самолета в результате экономии расходуемого при старте и разгоне топлива «Кинжал» получает большую скорость и больший радиус действия.

Сегодня в сообщениях о ракете «Кинжал» очень много неясного. Путин проиллюстрировал свое выступление компьютерной графикой, на которой присутствовало нечто напоминающее морской корабль, и это дало основание полагать, что данная ракета может выполнять функции противокорабельной. Однако ее способность поражать движущиеся цели не была продемонстрирована, и на этот счет нет никаких других указаний. Но это не помешало российским средствам массовой информации назвать «Кинжал» «убийцей авианосцев». Судя по всему, «Кинжал» обладает определенными возможностями маневрирования в конечной фазе полета для преодоления систем противовоздушной обороны. Однако весьма маловероятно, что его система управления в достаточной мере чувствительна для того, чтобы поражать движущиеся цели.

Очевидно, что снаряд, летящий со скоростью в десять раз превышающую скорость звука, должен быть очень точным даже для поражения статичных целей, поскольку на таких скоростях даже небольшая курсовая ошибка может привести к существенному сдвигу зоны поражения. Поэтому движущиеся цели будут представлять собой большую проблему. Как считает Павел Фельгенгауэр, значительно более вероятным можно считать то, что эта система была специально разработана для уничтожения стационарных комплексов противоракетной обороны в Румынии, которые расположены за пределами радиуса действия наземных «Искандеров».

Как и «Искандеры», «Кинжал» может иметь ядерную боеголовку. В такой конфигурации его точности может быть достаточной для того, чтобы атаковать такие крупные формации кораблей как авианосные группы. Истребитель-перехватчик МиГ-31, разработанный в начале 1970-х годов, имеет довольно большую отражающую поверхность, и он будет особенно заметен в ожидаемом высотном варианте. Поэтому весьма вероятно, что любой полет истребителя МиГ-31 на определенном расстоянии от кораблей НАТО будет рассматриваться как потенциальная ядерная атака. Высокая заметность МиГ-31 в данном случае лишь увеличивает неопределенность, которую Россия, вероятно, сможет использовать в своих интересах.

Возможность оснащения ядерными боеголовками этой системы свидетельствует о том, что Россия пытается диверсифицировать свои средства ядерного сдерживания с учетом возможностей Соединенных Штатов. Ракеты «Кинжал» являются одновременно гиперзвуковыми и могут нести ядерный заряд, и это означает, что способность России наносить удары в тактическом и межконтинентальном диапазоне (с учетом радиуса действия ракеты плюс радиуса действия самолета), по сути, увеличивается. Поскольку гиперзвуковые ракеты нельзя перехватить, система «Кинжал» может обладать ценным «дестабилизирующим» качеством, если рассматривать ее вместе с другими имеющимися системами. Это позволяет «Кинжалу» в определенной мере «менять правила игры», и именно поэтому, вероятно, ему уделяется сегодня так много внимания. Подобное предположение подкрепляется еще и тем фактом, что российские самолеты, по данным на апрель 2018 года, совершили около 250 вылетов, пытаясь, вероятно, доработать в короткие сроки новую систему доставки.

В настоящий момент, учитывая родословную «Кинжала», имеет смысл рассмотреть те цели, ради которых были разработаны первоначальные варианты «Искандеров». «Искандер М» — это мобильная баллистическая ракета малого радиуса действия, обладающая полной гиперзвуковой скоростью в конечной фазе своего полета. В отличие от «Кинжалов», имеющихся пока в ограниченном количестве, «Искандеров» в войсках уже много. Судя по последним данным, не менее 120 комплексов находятся в регулярных частях. Каждый комплекс имеет две ракеты.

Эти ракеты летят по квазибаллистической траектории и способны совершать маневры для преодоления противоракетной обороны. Их основная задача состоит в поражении стационарных противоракетных систем в радиусе 500 километров, а гиперзвуковая скорость делает их неуязвимыми для всех оборонительных систем, за исключением самых совершенных. Поэтому они как будто специально сделаны для того, чтобы оказывать влияние на события в российском ближнем зарубежье.

Сами ракеты имеет необычную унитарную конструкцию, и при этом боеголовка и двигатель представляют собой единое целое в ходе всего полета к цели. Система управления представляет собой сочетание инерционных и оптических приборов, тогда как последние используются в конечной фазе полета. По крайней мере в одном источнике говорится о наличии активной системы радиолокационного наведения в качестве дополнительного варианта управления в конечной фазе полета. По имеющимся данным, радиус возможной ошибки составляет от одного до 30 метров.

В пусковые установки «Искандера» могут загружаться ракеты как с обычными, так и с ядерными головными частями. Вопрос осложняется еще и тем, что с их помощью можно осуществлять пуски крылатых ракет большой дальности. Такая система в определенном смысле представляет собой загадку. Иногда ее называют Р-500 с максимальным радиусом действия 500 километров, но, на самом деле, это может быть версией ракеты 3М-14К «Калибр» (SS-N-30A Sizzler), которая имеет значительно больший радиус действия (2500 километров) и может оснащаться ядерной боеголовкой. Важно отметить, что любое наземное размещение данной конкретной ракеты (она уже устанавливается на российских военных кораблях) будет считаться нарушением Договора об ограничении ракет средней и малой дальности (РСМД). Не удивительно, что Россия категорически отрицает подобного рода нарушения, однако получается это не очень убедительно.

И, наконец, еще одним возможным нарушением соглашения может быть ракета РС-26 «Рубеж» (пока еще у нее нет кодификации НАТО), которую некоторые специалисты относят к межконтинентальным баллистическим ракетам, и тогда она не подпадает под действие договора РСМД. Дело в том, что во время недавних испытаний она пролетела более 5500 километров. Однако с полной боевой нагрузкой радиус ее действия будет значительно меньше 5500 километров, и в таком случае она будет нарушать положения договора РСМД. На самом деле «Рубеж» представляет собой укороченную версию межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» (она заменила ракету «Тополь» — SS-27 Sickle B по кодификации НАТО). «Ярс» имеет три ступени, а «Рубеж» только две. Как ожидается, эта ракета будет иметь две модификации: одна из них будет иметь одну боевую часть, а другая будет иметь боеголовку с разделяющимися боевыми частями индивидуального неведения. Как сообщается, обе версии этой ракеты будут способны преодолевать существующие системы противоракетной обороны.

Продолжающаяся разработка и размещение новых видов оружия, занимающих нишу ниже уровня глобального стратегического сдерживания, должны вызывать озабоченность. В докладе «Военный баланс 2018» (Military Balance for 2018) Международного института стратегических исследований [его цитирует в своей публикации Энтони Кордесман (Anthony Cordesman)], в частности, отмечается: «Москва, судя по всему, пытается поддерживать высокую степень неопределенности относительно своих намерений и возможностей, и поэтому очень сложно полностью исключить вероятность ограниченного использования ядерного оружия в определенных ситуациях».

Создается впечатление, что Россия намерена создать стратегическую среду за пределами своих западных границ, которая, на самом деле, может быть увеличена в соответствии с радиусом действия «Искандеров», что позволит ей расширить военное измерение своего пояса безопасности, включив в него любые регионы, которые она называет «Русским миром». Русские надеются на то, что эти системы помогут России вмешиваться с использованием военных средств в случае любого острого кризиса в ее ближнем зарубежье, тогда как ответ НАТО будет безнадежно запоздалым из-за страха перед российскими ядерными силами на этом театре.

Все эти события, а также настойчивое развитие Россией своих гиперзвуковых и ядерных возможностей в качестве составной части этих систем лишь ухудшает ситуацию для Соединенных Штатов. Гиперзвуковые скорости существенным образом сокращают как время, требующееся для подлета к цели, так и вероятность успешного перехвата, поэтому такие ракеты способны серьезным образом воздействовать на стратегический баланс в целом — они на самом деле являются «дестабилизирующими элементами». Вот почему вероятность нанесения успешного, упреждающего, но достратегического удара должна возрастать, поскольку неспособность современных систем противоракетной обороны действовать против гиперзвуковых ракет делает их, по сути, неуязвимыми.

В то же время эти системы, в основном, являются тактическими по своей природе, и поэтому можно надеяться на то, что стратегический обмен ядерными ударами все еще может быть предотвращен с помощью быстрых и своевременных дипломатических шагов. В таких условиях мотивация России в том, что касается продолжения работы над этими проектами, становится очевидной. Одно такого рода действие может оказаться эффективным контрударом против любых оперативных группировок НАТО, развернутых во время кризиса в районах передового базирования.

Сегодня Америка не может отставать в этой критически важной области гиперзвукового оружия. Одно из преимуществ доминирующей военной мощи состоит в том, что она способна предоставить возможность стратегического выбора. На самом деле, если вы идете по пути инноваций и обладаете самой мощной в мире военной машиной, вы можете заставить любого другого игрока реагировать на ваши шаги. Только вы свободны и только вы обладаете возможностью сделать стратегический выбор, зная о том, что в случае правильного выбора принятые шаги, несомненно, вызовут еще большую головную боль у ваших противников, поскольку они будут вынуждены действовать в тех областях, которые являются для них диспропорционально сложными. Если вы теряете подобное доминирование, то последствия этого могут оказаться разрушительными для вашей способности контролировать эскалацию. Россия, судя по всему, намерена продолжить разрабатывать и размещать самые современные, а в некоторых случаях уникальные системы доставки ядерного оружия, и поэтому существует настоятельная необходимость для переоценки Соединенными Штатами своей позиции.