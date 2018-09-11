Обвиняемый по делу Коржича сержант рассказал об избиении сотрудниками КГБ 11.09.2018, 17:16

Фото: «Радыё Свабода»

Сержант Евгений Барановский в зале суда отказался от части показаний, данных во время следствия.

11 сентября на процессе по делу о смерти солдата Александра Коржича начался допрос обвиняемых сержантов, передает «Радыё Свабода».

Первым в суде выступил сержант Евгений Барановский, который командовал отделением Коржича. Его допрос продолжался более четырех часов, после чего прокурор в связи со значительными разногласиями начал озвучивать показания Барановского, данные в первые дни следствия.

Барановский почти сразу после этого сообщил, что данные во время следствия показания не полностью соответствуют действительности. Причиной этого Барановский назвал давление со стороны сотрудников КГБ.

«Меня били, угрожали, - рассказал Барановский в зале суда. - Я до сих пор хожу в туалет с кровью. Это все происходило в КГБ, я не помню фамилии сотрудников. Били, оказывали психологическое давление. Меня заставляли дать показания, которые частично недостоверны. В частности о том, что я делился деньгами с другими сержантами. Я не делал этого. Давление закончилось после перевода на Володарского».

Барановский также добавил, что явку с повинной написал под диктовку сотрудников КГБ.

Сержант Евгений Барановский находится за решеткой с начала октября 2017 года. Первоначально его делом занимались сотрудники КГБ, позже ее материалы были переданы в Следственный комитет.