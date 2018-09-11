В Светлогорском районе родители хотят перестать водить детей в сад из-за опасного завода 14 11.09.2018, 18:03

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Детей тошнит, из носа идет кровь, головная боль и першение в горле возникают все чаще.

Ситуация в Светлогорске все более усугубляется: на плохое самочувствие, связанное с выбросами завода беленой целлюлозы, тут жаловаться запрещено. Жалобы жалобами, однако появились уже первые жертвы — дети детсадовского и школьного возраста, неокрепшие организмы которых дают сбой, пишут «Сильные новости».

Родители деревни Якимова Слобода обеспокоены: детей тошнит, из носа идет кровь, головная боль и першение в горле возникают все чаще. В последние дни местные жители отмечают, что все больше детей поступают в больницу. Предварительно ставят пневмонию, однако нельзя забывать, что врачам по долгу службы также запрещено «жаловаться».

— Мы два года не болели простудными заболеваниями. А тут дочь шла в школу и ее вырвало. С утра она позавтракала, все как обычно, а потом закружилась голова и ребенка стошнило, — рассказывает Ирина. — Я вызвала скорую, добилась, чтобы ко мне приехал главврач. Он же и написал в своих бумагах, что я, мать, связываю плохое самочувствие ребенка с выбросами Светлогорского завода. Но на руки мне документ не дали, сказали — только по требованию органов.

Вызвала МЧС. Спасатели подтвердили, что запах неизвестного химического вещества действительно есть, но замеры воздуха ни к чему не привели: «Указанных веществ в воздухе не обнаружено».

Местные жители понимают, что остановить работу завода им не по силам, но опускать руки не намерены. В минувшую пятницу они отправили обращение в отдел образования с просьбой запретить прогулки в детских учреждениях. За полтора суток они собрали 263 подписи.

— Выбросы идут всегда, и мы это понимаем. Наша просьба — в критические моменты, когда ветер дует в нашу сторону, не выводить детей на прогулку, проводить занятия по физкультуре в зале и не открывать окна. 4 дня ветер дул в нашу сторону — и вот результат. Скорая неоднократно приезжала в детский сад, говорят, детям становилось плохо во время прогулки.

Но воспитатели и учителя лишь разводят руками: «Никаких предписаний свыше не поступало».

Если же в отделе образования откажутся удовлетворить просьбу родителей, то местные жители окажутся перед выбором: что важнее — образование или здоровье? Очевидно, что чаша весов со «здоровьем» перевесит, а следовательно, малышей начнут оставлять дома.

Несмотря на то, что «война» с заводом длится уже не первый год, родители уверены — у них все получится. «Надежда есть всегда. Мы верим, что власти услышат и защитят нас и наших детей», — не сомневается Ирина.