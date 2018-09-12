10 неожиданных, но правдивых фактов о жизни в Швеции 2 12.09.2018, 8:51

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Швеция — одна из самых развитых европейских стран, однако это не мешает ей сохранять свои особенности и традиции.

К примеру, жители Швеции очень уважают налоговую службу и любят платить налоги, шведки не гордятся своим природным цветом волос, а ребенок при рождении получает фамилию матери, а не отца. Так что если при упоминании данной скандинавской страны вы вспоминаете только о Карлсоне или фрикадельках из магазина IKEA, то эта статья точно для вас.

AdMe.ru собрал самые неожиданные и странные факты о Швеции, благодаря которым вы откроете для себя заново эту необыкновенную северную страну.

1. Отпуск по уходу за ребенком получают оба родителя

При рождении или усыновлении ребенка родителям дается право на отпуск длиною 480 дней. При этом отпуск можно брать частями: месяц, неделю, 2 дня или 3 часа. Из этих дней 60 зарезервированы для отца. Однако женщины до сих пор берут большее количество дней декрета: по данным на 2012 год, мужчины используют лишь 24 % от предоставляемого для ухода за ребенком времени. Несмотря на это, каждый день можно встретить большое количество гуляющих с колясками отцов.

2. В Швеции существует 2 вида языка

Официальным языком Швеции является шведский. Однако неофициально язык делится на простой и усложненный. Как правило, основная часть населения не пользуется более сложным языком, который включает в себя «трудные» слова, а некоторые люди даже не знают их значения. Чтобы выглядеть более эрудированным человеком, можно иногда вставлять в свою речь интересные словесные обороты.

3. Шведы обожают фастфуд

В Швеции сосредоточено наибольшее количество ресторанов быстрого питания McDonald’s в Европе. Шведы не очень любят готовить дома, поэтому предпочитают устраивать семейные походы в фастфуд-заведения. Одно из самых любимых блюд у местных — это kebab pizza (смесь кебаба и пиццы). А традиционный локальный фастфуд — жареная селедка, которую продают в уличных палатках, — к сожалению, выходит из моды.

4. Шведы любят платить налоги

Налоговая ставка в среднем варьируется от 29 до 35 % в зависимости от шведской коммуны. А максимальная ставка подоходного налога была зафиксирована в 2012 году, и составила она 56,6 %. При этом шведы — одни из самых исправных налогоплательщиков. Согласно опросу, налоговая служба в стране занимает 3-е место по популярности среди 30 государственных ведомств. Видимо, не случайно шведское слово skatt, обозначающее налог, переводится как «сокровище». Швед не упустит возможности похвастаться тем, сколько он заплатил в прошлом году. К тому же подать декларацию можно в один клик через специальный сайт.

5. Шведы придумали холодильник, ремни безопасности, ультразвук, IKEA, компьютерную мышь и многое другое

Инженер Volvo Нильс Болин в 1959 году изобрел 3-точечный ремень безопасности. Утверждается, что это изобретение спасло более 1 млн жизней, и оно по праву считается одним из самых важных устройств безопасности в мире.

Эхокардиографию изобрели шведский медик Инге Эдлер и немецкий ученый Карл Гельмут Герц.

Экологичные и удобные картонные упаковки Tetra Pak для соков и молока придумал в 1946 году Эрик Валленберг, а швед Рубен Рауcинг воплотил эту идею в жизнь.

Удобная и известная всем застежка-молния была придумана и создана в 1917 году шведско-американским изобретателем Гидеоном Сундбэком.

Культовый дизайн бутылки Coca-Cola был разработан шведом Александром Самуэльсоном.

Магазины доступной одежды H&M были основаны в 1947 году предпринимателем Эрлингом Перссоном.

Кардиостимулятор, холодильник, компьютерная мышь, тренажеры для бодибилдинга, спички, сборная мебель IKEA, телефонная трубка, понятие тайм-менеджмента, перепись населения и детское автокресло также были изобретены в Швеции.

6. Средняя продолжительность жизни в Швеции составляет 82 года

Средняя продолжительность жизни в стране выросла за последние 10 лет и является одной из самых высоких в Европе. Сейчас она составляет 79 лет у мужчин и 83,5 года у женщин. За последние годы снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, в особенности у пожилых людей. К тому же шведы ведут очень спокойный и размеренный образ жизни, без сильных эмоциональных потрясений.

7. Шведы не знакомы с понятиями «шведский стол», «шведская семья» и «шведская стенка»

Эти словосочетания укоренились в русском языке, однако их не существует в других странах. Привычный всем русскоговорящим путешественникам «шведский стол», который можно найти в каждом отеле, произошел от «закусочного стола» (smorgasbord). Его действительно придумали в Швеции. Издавна скандинавы делали заготовки из продуктов длительного хранения — соленой рыбы, корнеплодов и копченого мяса. Когда приходили гости, хозяева подавали всю еду сразу в больших мисках.

Шведскую стенку, один из самых универсальных спортивных снарядов в мире, действительно придумали в Швеции. Но там ее называют ribbstol, что можно перевести как «рама с перекладинами».

Никто в точности не знает, откуда возникло словосочетание «шведская семья». Есть предположение, что оно появилось из-за шведских журналов, распространенных в СССР в 70-х годах. В реальности шведы ничем не отличаются от других европейцев и придерживаются традиционных взглядов на семью.

8. Детям при рождении дают фамилию матери

С 1986 года в Швеции при рождении ребенку дают фамилию именно матери, а не отца. У родителей всегда есть 3 месяца на размышление, как назвать малыша. Многие шведы дают ребенку 3 имени и 2 фамилии, однако фамилия отца остается как факультативное среднее имя.

9. 25 лет — средний возраст шведских студентов

В отличие от студентов в других странах, шведские подростки предпочитают не поступать в высшее учебное заведение сразу после школы. Обычно молодые люди сначала работают, начинают жить отдельно, путешествуют. Ближе к 25 годам они уже более осмысленно выбирают будущую профессию и образование, которое желают получить, и учатся до 30 лет и более. Образование здесь чаще всего бесплатное, а студенты получают стипендию.

10. Шведки любят красить волосы в темный цвет

В то время как брюнетки по всему миру обесцвечивают волосы в стремлении стать блондинками, шведские девушки поступают с точностью до наоборот. Натуральные светлые волосы здесь любят перекрашивать в черный или темно-русый цвет, это считается модным.