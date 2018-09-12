Чиновница феерично ответила на белорусскоязычное обращение 6 12.09.2018, 14:14

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В Сети высмеяли «изобретательную» чиновницу Мингорисполкома.

Интернет хохочет с «изобретательной» чиновницы Мингорисполкома, главного специалиста отдела регистрации субъектов хозяйствования и общественных организаций Ольги Рычардовны Драчан, пишет nn.by.

Она дала феерическое заключение о нерегистрации общественного объединения «Ваколіца» - все дело в удивительном языке, которым Драчан объясняла заявителям отказ в регистрации.

Чиновница передает название «Ваколіца» как «Ваколща», слово «рэгістрацыі» - как «рэпстрацьп».

Ненавистную «і» найти не удалось, поэтому чиновница эмоционально отстреливает: «экалаг!чных». Возможно, восклицательный знак показался ей слишком громоздким знаком, гораздо выше буквы, поэтому далее по тексту она использует другой символ: «рэг1страцыяй», «л1квщацыяй палггычных партый» ...

Относительно «ў» Драчан так и не решила, какой символ лучше передает этот звук: встречается и «дзяржа(най», и «дзяржа{най», и даже «гало$ны». Впрочем, местами она просто пишет обычное «у» .

Остальные перлы вы можете найти и попытаться объяснить самостоятельно.

В комментарии журналистам Ольга Драчан не смогла объяснить, какую школу она закончила. «Был суд», - сказала она. Вероятно, имея в виду место, где этот феерический документ засветился. Объяснять орфографию она отказалась.

На самом деле ситуация объясняется очень просто - Драчан либо кто-то из ее коллег имели на руках белорусскоязычную версию документа. После по какой-то причине было решено его отсканировать. А при распознавании текста в настройках программы стоял только русский язык. Поэтому система и стремилась отыскать в русском языке символы, самые близки по написанию к белорусским. Например, «іц» превратилась в «щ», «гі» - в «п».

Драчан же, не читая, подписала документ.

Минчанка Виктория Шаблинская, которая показала этот ответ всему миру, называет его бумажным памятником идиотизма.