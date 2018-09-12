Белоруски рожают все позже и все реже - вне брака 6 12.09.2018, 17:38

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За последние годы сильно изменился средний возраст матери при рождении первого ребенка.

Белоруски стали рожать первого ребенка после 26 лет. И все реже дети появляются на свет вне брака. Как пишет tut.by, такие выводы можно сделать, исходя из данных в свежем сборнике Белстата «Демографический ежегодник Беларуси».

За последние годы сильно изменился средний возраст матери при рождении первого ребенка. Если в 1990 году он был более 22 лет, то в 2017-м — более 26. При этом тенденция такова, что он постоянно увеличивается.

В городе рожают позже, чем в деревне. Например, в прошлом году жительницы города впервые рожали в 26,9 года, а в деревне — в 24,8 года.

При этом с каждым годом сокращается количество детей, рожденных вне брака. Например, в 2017 году таких малышей было чуть более 13,5 тысяч. Для сравнения в 2016-м — чуть более 15,6 тысяч, в 2015-м — примерно 16,5. С 1990 года больше всего детей вне брака родилось в 2007 году — почти 22 тысячи.

В прошлом году больше всего детей вне брака родили женщины в возрасте 30−34 лет — 3800.

Напомним, в 2017-м году в стране родилось 102 556 детей. Коэффициент материнской смертности составил 2 случая на 100 тысяч родов, а неонатальной смертности — 1,6 на 1 тысячу детей.