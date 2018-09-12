закрыть
12 сентября 2018, среда, 19:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

В лесу под Брестом застрелился милиционер

  • 12.09.2018, 19:10
  • 1,196

Информацию о чрезвычайном происшествии подтвердили официальные структуры.

Сотрудника уголовного розыска Московского РОВД Бреста сегодня около 15:00 нашли в лесу под Брестом с огнестрельной раной.

Об этом из собственных источников узнал журналист «Первого региона».

Пресс-служба УВД Брестского облисполкома подтвердила изданию информацию о самоубийстве.

Сейчас правоохранители проводят проверку инцидента, чтобы установить причины происшествия.

Официального сообщения пресс-службы МВД по этому делу еще не было.


популярное за неделю

Мнение

С любовью из Парижа
С любовью из Парижа Леонид Новицкий
«Хартия» - это символ демократической Беларуси
«Хартия» - это символ демократической Беларуси Збигнев Глуза
Сайт «Хартия-97» уже объединяет оппозиционеров по всему миру
Сайт «Хартия-97» уже объединяет оппозиционеров по всему миру Аркадий Бабченко
Я и другие дипломаты начинали свой день с «Хартии»
Я и другие дипломаты начинали свой день с «Хартии» Сречко Джукич