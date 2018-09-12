В лесу под Брестом застрелился милиционер
- 12.09.2018, 19:10
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Информацию о чрезвычайном происшествии подтвердили официальные структуры.
Сотрудника уголовного розыска Московского РОВД Бреста сегодня около 15:00 нашли в лесу под Брестом с огнестрельной раной.
Об этом из собственных источников узнал журналист «Первого региона».
Пресс-служба УВД Брестского облисполкома подтвердила изданию информацию о самоубийстве.
Сейчас правоохранители проводят проверку инцидента, чтобы установить причины происшествия.
Официального сообщения пресс-службы МВД по этому делу еще не было.