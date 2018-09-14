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Белоруске Анастасии Прокопенко вручили бронзу Олимпиады-2008

  • 14.09.2018, 12:00

Анастасия Прокопенко - лидер белорусской сборной по современному пятиборью.

Через 10 лет после Пекинской Олимпиады-2008 бронзовая награда вручена лидеру белорусской сборной по современному пятиборью Анастасии Прокопенко, передает «Еврорадио».

На тогдашних Играх белоруска заняла четвeртое место. Третьей на пьедестале оказалась украинка Виктория Терещук. Но анализы украинской спортсменки перепроверили, и её допинг-проба показала наличие анаболического стероида туринабола.

В соответствии с решением Международного олимпийского комитета (МОК) награда передана нашей соотечественнице.

Медаль Анастасии Прокопенко вручили на чемпионате мира по современному пятиборью в Мехико (Мексика). Кстати, там она завоевала золото в личном зачёте и женской эстафете.


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