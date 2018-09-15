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Минчанка: За 15 копеек сделали преступницей

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  • 15.09.2018, 20:29

Пенсионерка потрясена отношением к людям контролеров транспорта.

«Потрясена отношением к людям контролеров транспорта, - не может сдержать эмоций 68-летняя Мария Брониславовна в комментарии kp.by. – В годовщину смерти мужа поехала на Западное кладбище. Возвращалась вся в слезах, своих мыслях и по ошибке вместо талона за 75 коп. пробила за 60 копеек. Контролеры сделали из меня просто преступницу. Оштрафовали. И это вместо того, чтобы просто понять и дать возможность доплатить эти несчастные 15 копеек (ведь талон у меня был и прокомпостированный). Не спала ночь от обиды и понимания, что живем мы сейчас в мире, где нет понимания и доброты к пожилому человеку».


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