Минчанка: За 15 копеек сделали преступницей 2 15.09.2018, 20:29

Пенсионерка потрясена отношением к людям контролеров транспорта.

«Потрясена отношением к людям контролеров транспорта, - не может сдержать эмоций 68-летняя Мария Брониславовна в комментарии kp.by. – В годовщину смерти мужа поехала на Западное кладбище. Возвращалась вся в слезах, своих мыслях и по ошибке вместо талона за 75 коп. пробила за 60 копеек. Контролеры сделали из меня просто преступницу. Оштрафовали. И это вместо того, чтобы просто понять и дать возможность доплатить эти несчастные 15 копеек (ведь талон у меня был и прокомпостированный). Не спала ночь от обиды и понимания, что живем мы сейчас в мире, где нет понимания и доброты к пожилому человеку».