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Не только еда: что еще влияет на появление лишнего веса?

  • 15.09.2018, 21:33
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Медики рассказали, что еще способствует набору лишнего веса, кроме тяги к сладостям и фастфуду.

Оказывается, существуют обстоятельства, которые оказывают влияние на вес человека так же значительно, как неумеренная еда и малоподвижный образ жизни. Причем можно даже не догадываться об истинной причине набора веса, пишет сайт etcetera.media.

СЛИШКОМ ПОЗДНО. «Не есть после шести» – это уже все слышали. Но организм ориентируется не на стрелки будильника, а на собственные внутренние часы. Чем позже мы едим, тем больше шансов набрать вес.

Это происходит потому, что тело настроено на более эффективную обработку калорий в дневное время, когда светло. Поэтому люди, работающие посменно, без четкого режима питания, могут набирать лишний вес. Ведь ночью организм с трудом переваривает жиры и сахар.

Поэтому прием пищи примерно до 19.00 может помочь сбросить лишний вес или предотвратить его появление.

РАЗНООБРАЗИЕ В ЖЕЛУДКЕ. Профессор Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона шутит, что человек никогда не обедает в одиночестве. Ведь каждый раз, когда вы что-то едите, вы кормите сотню триллионов бактерий.

Профессор считает, что увеличение количества клетчатки в рационе может способствовать снижению веса за счет пищевого разнообразия. По его словам, чем богаче рацион, тем стройнее человек. Кстати, источниками клетчатки являются цельные злаки, фрукты, овощи, бобовые и орехи.

ГЕННАЯ РУЛЕТКА. Специалисты Кембриджского университета считают, что 40-70% веса живого организма изначально заложено в генах. Они могут влиять на аппетит, количество еды, которую хочется съесть, и тип пищи, который больше по вкусу. Они также влияют на то, как организм сжигает калории, и сможет ли тело эффективно перерабатывать жиры.

В организме около 100 влияющих на вес генов. Один из них, MC4R, контролирует чувство голода и сытости в мозгу. Примерно один из тысячи человек – носитель дефектной версии этого гена. Такие люди могут чаще испытывать голод и быть склонными к употреблению жирной пищи.

ОБМАНУТЬ МОЗГ. Ученый-бихевиорист (направление в психологии, объясняющее поведение человека) Хьюго Харпер предлагает подсознательно менять пищевое поведение, а не полагаться на подсчет калорий.

Он советует убирать нездоровую еду с глаз долой, заменяя ее полезной и здоровой, а также уменьшить размеры порций. Это может даться человеку проще, чем использование сознательной силы воли.

ГОРМОНЫ АППЕТИТА. Оказывается, аппетит контролируется гормонами. Это выяснилось в ходе наблюдений за пациентами с индексом массы тела не менее 35, пережившими операцию по уменьшению размера желудка.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона воссоздали гормоны кишечника, которые вызывают изменения аппетита после подобной операции, и пытаются использовать их для нового исследования.

Подопытным давали смесь трех гормонов каждый день в течение четырех недель и обнаружили потерю в весе от 2 до 8 килограммов всего за 28 дней. Если у препарата не окажется серьезных побочных эффектов, его предполагается использовать до тех пор, пока пациенты не достигнут оптимального веса.


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