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Белорус стал главным тренером «Сибири»

  • 15.09.2018, 21:47
Александр Андриевский
Фото: belarushockey.com

Александр Андриевский будет возглавлять хоккейный клуб до конца сезона.

Новым главным тренером новосибирской «Сибири» стал белорусский специалист Александр Андриевский, пишет tut.by.

Соглашение с Андриевским, который ранее возглавлял в КХЛ минское «Динамо» и владивостокский «Адмирал» рассчитан до конца сезона.

Утром клуб объявил об увольнении Владимира Юрзинова-младший, под руководством которого «Сибирь» проиграла все шесть матчей в нынешнем сезоне.

С 2014 по 2017 годы «Сибирь» возглавлял другой белорусский специалист Андрей Скабелка.


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