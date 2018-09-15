Белорус стал главным тренером «Сибири» 15.09.2018, 21:47

Александр Андриевский

Фото: belarushockey.com

Александр Андриевский будет возглавлять хоккейный клуб до конца сезона.

Новым главным тренером новосибирской «Сибири» стал белорусский специалист Александр Андриевский, пишет tut.by.

Соглашение с Андриевским, который ранее возглавлял в КХЛ минское «Динамо» и владивостокский «Адмирал» рассчитан до конца сезона.

Утром клуб объявил об увольнении Владимира Юрзинова-младший, под руководством которого «Сибирь» проиграла все шесть матчей в нынешнем сезоне.

С 2014 по 2017 годы «Сибирь» возглавлял другой белорусский специалист Андрей Скабелка.