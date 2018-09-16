Видеофакт: Под Полоцком нашли полутораметровый боровик 2 16.09.2018, 9:44

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Гриб-великан вырос в центре деревни.

Под Полоцком вырос гриб огромных размеров. Срезать находку люди не стали, пока просто наблюдают, как он растет.

Огромный боровик нашли не в лесу, а в центре деревни Заозерье. Небольшой рулетки едва хватило, чтобы измерить окружность шляпки. Всего — 1,3 метра, сообщает udf.by со ссылкой на ОНТ.

Теперь великана усиленно охраняют. Каждый вечер маскируют, чтобы боровик не стал чьей-то добычей. В выходные в районе будут выбирать самый большой гриб. Этот — претендент на победу.

В деревне гигантские боровики находят четыре года подряд, но этот побил предыдущие рекорды.