11-классники, которые хотят поступать за границу, не могут получить в Минобразования нужную справку 9 15.05.2024, 18:44

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Что происходит?

Некоторые 11-классники, которые в этом году собираются поступать за границу, столкнулись с проблемой. В приложение к апостилю аттестата вузы просят у них предоставить справку, что школа, которую абитуриент оканчивает, может выдавать документы гособразца. Однако Департамент качества образования в получении такого документа неожиданно стал отказывать. «Зеркало» узнало, что происходит.

Андрей — папа 11-классника, который в этом году собирается поступать в один из польских университетов. Мужчина рассказывает, что обычно справку, о которой идет речь, выпускники брали в Департаменте контроля качества образования Минобразования.

— В документе содержится информация, что школа, которую окончил ребенок, имеет аккредитацию в Беларуси и может выдавать документы гособразца, — объясняет собеседник. — Кроме того, в ней указывают, что аттестат, который предоставил абитуриент, подтверждает: его владелец действительно получил общее среднее образование и может продолжить учебу в учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования на территории Беларуси.

Еще в справке есть сведения «о соответствии отметок». Например, то, что оценки 9−10 баллов соответствуют пятерке («отлично»), а, допустим, 6−8 — четверке («хорошо»).

Андрей точно не знает, нужны ли такие справки во все зарубежные вузы. Но польский университет, куда собирается его сын, такой документ просит. Ребенок мужчины этой весной смог получить нужную справку. А вот их знакомым, обратившимся в Департамент контроля качества образования на днях, в ней отказали. Объяснили это тем, что якобы ее выдача не предусмотрена законом и раньше ее тоже нельзя было выписывать.

По словам собеседника, в чатах, где общаются дети, которые в этом году собираются поступать за границу, и их родители, пишут, что и другие абитуриенты, обратившиеся недавно в департамент, тоже столкнулись с подобной проблемой.

— Знакомым сказали, если эту справку включат в Указ №200, то ее выдадут, — рассказывает собеседник и объясняет: — В главе 6 этого документа описаны административные процедуры, которые касаются образования (например, дубликаты каких документов можно получить. — Прим. ред.). Здесь действительно нет сведений об этой справке.

Что говорят чиновники?

В Департаменте контроля качества образования, куда журналистка «Зеркала» позвонила как мама 11-классника, который собирается поступать в Польшу, ситуацию со справками подтвердили. В приемной не отрицали, что в прошлом году выпускники такой документ получали.

— [Но] на сегодняшний день мы такую информацию уже не выдаем, — сообщили на том конце провода и объяснили почему: — Это не относится к перечню административных процедур (не входит в перечень [документов], утвержденных Указом президента от 2010 года №200). Поэтому мы, как госорган, выдавать такую информацию не можем. В этот перечень входит только апостиль. Если вам нужно проапостилировать документ, тогда, пожалуйста, подходите на Козлова, 28 (адрес департамента. — Прим. ред.).

Также мы спросили в департаменте, как быть, когда от этого документа зависит поступление. В ведомстве предложили написать в Министерство образования электронное обращение. Ответ пообещали в течение 15 дней.

— Это будет как переписка: вы написали, вам ответили. Будет ли это являться документом для той же Польши, я не знаю, — сказали в департаменте.

Кроме того, там напомнили, что некоторые школы размещают сертификаты с подтверждением аккредитации на своих сайтах. Возможно, предположила чиновница, зарубежному университету окажется достаточно этого фото.

— У нас все школы аккредитованы, поэтому они выдают документ об образовании, — напомнили там.

Андрей рассказывает, что попавшие в такую бюрократическую ловушку люди в письмах планируют указывать следующее: «я такой-то, окончил школу тогда-то, мой аттестат номер такой-то, прошу подтвердить, что школа (указать ее название) имеет право выдавать аттестаты и этот документ позволяет мне дальше получать образование в вузе».