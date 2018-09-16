Видеохит: Белорусы говорят всю правду про картошку 16.09.2018, 10:52

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Все секреты о национальном продукте поместили в одном видео.

Журналисты nn.by спросили у белорусов, успели ли они выкопать картошку в этом году, как белорусу прожить без основного национального продукта и кто главный враг белорусской бульбы.

В видео вы узнаете, кто напускает колорадских жуков на белорусские поля, какой знак зодиака считается самым посевным и чем питаются студенты, если сами они картошку вырастить не могут.