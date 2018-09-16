МВД Британии: Ответ Москве за химатаку будет мощным после Brexit 1 16.09.2018, 14:45

1,422

Правительство Британии готовит новую серию санкций.

Правительство Британии должно "действовать согласованно", отвечая на атаку нервным агентом в Солсбери, поскольку новая серия санкций против коррумпированных российских чиновников будет отложена на срок до двух лет.

Об этом заявил британский министр безопасности Бен Уоллес, передает The Telegraph.

Он пояснил, что поправку к принятому в этом году закону о санкциях, аналогичную "акту Магнитского", следует задействовать против Москвы уже после Brexit.

По его словам, необходимо подождать, поскольку закон о санкциях, частью которого является эта поправка, позволит применить другие методы санкционированного давления, которые невозможны до завершения Brexit.

Как отмечает издание, неясно, о каких терминах идет речь - выходе Великобритании из ЕС в марте 2019 года, или завершении переходного периода в конце 2020 года.

Пока Великобритания остается членом ЕС, она должна достичь договоренности со всеми государствами-членами, поскольку санкции вводятся на уровне блока.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что ЕС уже договорился о режиме санкций за применение химического оружия, поэтому Великобритания будет давить на партнеров, чтобы этот режим как можно скорее ввести в действие в отношении России. Уоллес заявил, что президент РФ Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

В ЕС пока не видят возможности усиления санкций против РФ.