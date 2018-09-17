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Видеофакт: Юниор минского «Торпедо» бросает ауты через сальто

  • 17.09.2018, 19:22
  • 1,096
Владислав Якавицкий

Такое нечасто увидишь.

В минувшие выходные в юношеском чемпионате Беларуси U-17 произошла прикольная штука. Минское «Торпедо» принимало брестское «Динамо», и фланговый защитник хозяев Владислав Якавицкий (на фото справа) исполнил аут. Сразу можно подумать, что ничего необычного, но как он исполнил. Подобным образом ауты в нашем футболе сейчас никто не вбрасывает, да и в мире это не самая распространенная техника: разбег – сальто – и бросок метров на 40. Так в свое время бросал нынешний главный тренер минских торпедовцев Владимир Невинский, интересующиеся люди наверняка помнят, пишет «Трибуна».

16-летний Якавицкий в силу возраста не помнит и к трюкачеству пришел сам.

– Перед тем, как оказаться в футболе, я четыре года занимался прыжками в воду. На каждой тренировке у нас помимо бассейна был зал, где мы регулярно отрабатывали это движение. Если память не подводит, оно называется фляк. Там я и довел этот элемент до совершенства.

В 10 лет ушел с прыжков в воду и начал футбольную карьеру. Примерно три года назад в Instagram увидел видосы, где футболисты выбрасывают аут таким образом. Самое интересное, что чаще всего нарезки попадались с девушками. Подумал, почему бы мне не попробовать. Получилось, конечно, не с первого раза, но за пару тренировок выбрасывал почти безошибочно. Первый раз попробовал на игре, когда был еще в СДЮШОР «Динамо», мы тогда с БАТЭ рубились, а после игры тренера подошли и пригласили в Борисов. Правда, в новом клубе я почти не выбрасывал так аут, потому что сломал руку, и врачи запретили рисковать. Да и позиция не позволяла, все-таки нападающие не бросают аут. Неделю назад уже в «Торпедо» решил повторить подвиги детства на тренировке и получилось забросить мяч метров на 40.

Для такого исполнения аута необходимы определенные условия. Например, на поляне БГАТУ у меня не совсем получилось, так как места для разбега было мало. Я думаю, даже дождь не помеха – главное, повторюсь, чтобы места хватало. Каждый раз тяжело так выбрасывать, да и не всегда есть в этом смысл, так что я чередую. Тренера ничего против не имеют, говорят. Мол, как сам чувствуешь, если добросишь – пробуй. Страха сейчас никакого нет, вообще этот элемент спокойно делаю.

Невинский так в бытность игроком бросал аут? Так он, наверное, еще не видел мое исполнения, видео только выложили. Пока на рекорд дальности не бросал, но как-нибудь в ближайшее время обязательно попробую. Тренера говорят, что бросаю метров на 40-50.

В предыдущей игре вообще прилично получилось бросить – со своей половины до чужой штрафной. Хотя я и обычным способом аут неплохо бросаю, полтора года в БАТЭ сдавал тесты, и результат был в районе 25 метров.

Почему сейчас не в БАТЭ? В товарищеском матче со сборной моего возраста один из игроков вкатился в голеностоп, пришлось полгода залечивать травму. Когда поправился, на меня уже не рассчитывали, как раньше, пришлось уйти. Сейчас я в «Торпедо», в команде, в которой доверяют молодежи. Надеюсь, основа сохранит прописку в элите, и мне удастся в следующем сезоне дебютировать за взрослую команду.


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