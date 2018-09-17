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Олег Знарок: Минское «Динамо»? Пока ничего не могу сказать на этот счет

  • 17.09.2018, 22:32
Олег Знарок

Известный российско-латвийский специалист не подтвердил, но и не опроверг слух о том, что может возглавить минского «Динамо».

Известный российско-латвийский специалист Олег Знарок в телефонном разговоре с корреспондентом "Прессбола" не подтвердил, но и не опроверг слух о том, что может сменить Горди Дуайера у руля минского "Динамо".

"Пока ничего не могу сказать на этот счет", — лаконично ответил бывший рулевой МВД, московского "Динамо", СКА, сборных Латвии и России.

Ранее пресс-служба минского "Динамо" сообщила, что информация о переговорах клуба с Олегом Знароком не соответствует действительности.


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