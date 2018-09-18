Никол Пашинян: Наша революция сопровождалась подъемом экономики 2 18.09.2018, 12:07

Никол Пашинян

Фото: РИА «Новости»

В Армении удалось организовать новую систему прямого народного управления.

Армянский премьер-министр, избранный в мае и начавший борьбу с коррупцией, находится с официальным визитом в Париже. Интервью с Николом Пашиняном записали журналисты Le Monde Марк Семо и Гайдз Минасян (перевод – inopressa.ru).

"За четыре месяца вашего пребывания у власти что вам удалось изменить а Армении?" - спросили журналисты.

"Пресса сегодня стала более свободной, чем раньше. Впервые в истории нашей III Республики (с 1991 года) нет больше ни поблажек, ни привилегий. Мы ведем беспрецедентную борьбу против коррупции и подпольной экономики. Больше нет экономических монополий, - сказал Пашинян. - В отличие от других революций - во всяком случае тех, которые мне известны, - наша революция не сопровождалась падением экономики. Наоборот, показатели улучшаются, капиталы возвращаются в страну, цена на недвижимость растет, в банках увеличиваются депозиты. Нам удалось организовать новую систему прямого народного управления".

"После вашего прихода к власти вы трижды встречались с президентом Владимиром Путиным. Может ли Армения вести совершенно независимую политику в отношении своего российского союзника?" - спросили интервьюеры.

"Мы не являемся ни пророссийскими, ни антироссийскими, как и про- или антиамериканскими, европейскими или иранскими. Армения - это суверенное государство, и мое правительство защищает исключительно интересы нашего народа и нашего государства. Это было ясно с самых первых моих переговоров с президентом Российской Федерации, который выразил свое уважение к нашему национальному суверенитету и праву вести внешнюю политику по нашему собственному усмотрению. Он не вмешался, когда я был оппозиционером, чтобы помешать нашей революции. Он тем более не вмешивается с тех пор, как я стал премьер-министром. Наши отношения основаны на взаимном уважении", - ответил собеседник издания.

"Может ли возникнуть эффект заражения от "бархатной революции" в Армении на бывшем советском пространстве?" - поинтересовались журналисты.

"То, что произошло в Армении, - это особенное явление. У каждого государства свои собственные проблемы, свои особые чаяния. Невозможно искусственно распространять пример одной страны на другие", - считает Пашинян.

"Как вы собираетесь преодолеть дипломатическую пропасть, в которой Армения оказалась с Азербайджаном из-за конфликта в Нагорном Карабахе?" - спросили журналисты.

"Примем реальность такой, какая она есть. Азербайджанские власти хотят произвести такое впечатление, будто Нагорный Карабах должен находиться на территории Азербайджана. Но как они хотят достичь этой цели, не ведя переговоры с властями Нагорного Карабаха? Я не понимаю такой логики, состоящей в разговорах о том, что Нагорный Карабах должен жить в том же государстве, что Азербайджан, но при этом с ним не желают разговаривать, - считает премьер-министр Армении. - Раз так, то власти Нагорного Карабаха правы, когда говорят, что армяне не могут жить в том же государстве, что азербайджанцы. Поскольку в таком случае пребывание внутри Азербайджана представляет собой угрозу для жизни каждого гражданина Нагорного Карабаха".