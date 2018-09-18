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Чудеса «Восточных Гавайев»: ради чего стоит лететь на остров Хайнань

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  • 18.09.2018, 14:01
Фото: Shutterstock

Во-первых, там тепло круглый год.

Осень – идеальное время для пляжного туризма на Хайнань, пишет vokrugsveta.ua.

Хайнань, который еще называют «Восточными Гавайями», поскольку он находится на широте Гавайев – это остров на юге Китая, по площади равный Одесской области. Ландшафты очень живописные: горы, спящие вулканы (которые в основном находятся на северном побережье острова), много зелени. Самая высокая точка острова — гора Учжи (1867 м). Погодой тут управляют тропические муссоны, поэтому с мая по октябрь длится сезон дождей. Но вообще на Хайнане очень солнечно: больше 300 дней в году солнце сияет на безоблачном небе, и пляжный сезон практически не прекращается: температура воды на курортах острова круглый год выше 25 градусов, пляжи с белым песком, кокосовые пальмы и все, что полагается тропическому острову.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Самые популярные курорты — Санья Бей, Дадунхай, Ялунбей (Ялунвань), Хайтангбей, Бухта Чистой Воды.

Главные местные достопримечательности сосредоточены вокруг столицы провинции Хайнань – Хайкоу – и в самом городе.

Что посмотреть и чем заняться на Хайнане:

Фото: Shutterstock

Тропический парк дикой природы — более 200 видов редких птиц и зверей, в том числе гибрил льва и тигра (лигр); живописная территория, покрытая лесом.

Тематический парк «Вокруг света 100» местной киностудии. Образовательно-развлекательный парк на тему кино, с киношными спецэффектами и несколькими тематическими зонами — Нидерланды, Великобритания, Китай и пр.

Аквапарк «Водный мир» Гуаньланьху — большой парк с открытой и закрытой зонами, а также отдельной детской зоной.

Фото: Shutterstock

«Мост века» над заливом Хайкоу с панорамным лифтом, откуда открываются виды на город.

Мангровые леса в заповеднике Дунжайган на восточном побережье Хайкоу, которые во время прилива затапливает, так что на поверхности остаются только верхушки деревьев — и этим зрелищем можно полюбоваться с лодок.

СПА-процедуры на источниках Наньтянь, где есть бассейны с кофе и вином, с настоем из целебных трав, ванны с кокосовым молоком и прочая экзотика.

Фото: Shutterstock

Восхождение на вулкан; кайтсерфинг, полеты на гидросамолетах, виндсерфинг — на всех курортах.


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