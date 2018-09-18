Белорусы проверили, можно ли обмануть камеру фотофиксации 7 18.09.2018, 18:37

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Водители попытались обмануть камеры при помощи чудо-наклеек на «номер».

Камеры фотофиксации как нельзя лучше демонстрируют неотвратимость наказания. С ними нельзя договориться, они не войдут в положение, а просто бездушно сфотографируют нарушителя. Но можно ли камеры обмануть? Проверим на практике!

В распоряжении abw.by оказалась чудо-нанопленка на "номера", которая, как уверяют продавцы, поможет избежать штрафов с камер автоматической фиксации скорости. Рекламные заявления звучат крайне заманчиво: и от штрафов убережетесь с вероятностью 100%, и внешний вид "номеров" не пострадает, и сотрудникам ГАИ не будет к чему придраться.

На самом деле - будет. Пунктом 6 статьи 18.12 КоАП РБ за "управлением ТС с заведомо скрытым, подделанным (подложным) или иным образом измененным регистрационным (номерным) знаком, идентификационным номером кузова или шасси либо без присвоенного регистрационного (номерного) знака" предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 до 20 б.в.

Фото: Андрей ГОРЕЛИК

Проверка наклеек происходила в "боевых" условиях: купили за 50 рублей (!), прикрепили, проехали под камерой и подождали результат пару месяцев.

Еще на этапе покупки продавец поделился хитростью относительно схемы работы системы фиксации нарушений. По его словам, в случае нераспознавания системой двух цифр на номерном знаке фото с нарушителем передается системой соответствующему сотруднику для ручной обработки. Если же оборудование не смогло распознать три цифры, такие снимки сразу отправляются в брак - нарушитель остается безнаказанным. Стоит признать, что подобное описание работы системы не лишено логики.

Фото: Андрей ГОРЕЛИК

Что же представляют собой наклейки? С виду все просто: плотные, вырезанные по размерам цифр на номерном знаке, с глянцевой поверхностью. По задумке производителей ключевая роль в наклейках принадлежит светоотражающему слою: при попадании на него вспышки снимок должен засвечиваться. Простейший тест со вспышкой телефона как минимум указывает на наличие этого слоя - не обманули.

Фото: Андрей ГОРЕЛИК

Фото: Андрей ГОРЕЛИК

Проверка

Памятуя о наставлениях продавца, наклейки проверяли в два этапа: первый - проезд под камерой с двумя цифрами, второй - проезд под камерой уже с тремя наклейки.

Само по себе нанесение цифр на номерной знак не вызывает трудностей: протерли поверхность и приклеили. Уже тут всплывает первый нюанс: вырезанные наклейки не повторяют контуры цифр на номерном знаке точь-в-точь. Возможно, если нанесением заниматься не в полевых условиях, конечный результат получится более аккуратным, но… Второй нюанс заключается в отличии цвета наклеек от настоящих цифр на "номерах". При беглом взгляде или под слоем грязи это заметно не столь явно, но если присмотреться как следует - возникают вопросы. Эти же вопросы могут возникнуть и у сотрудников ГАИ при остановке: все же некоторые вещи опытный взгляд вычисляет куда лучше обывательского.

Фото: Андрей ГОРЕЛИК

После приклеивания двух первых цифр устраиваем простую проверку при помощи фотоаппарата: делаем фото со вспышкой и пытаемся рассмотреть "номер" - работает! По крайней мере на фото цифры действительно становятся едва различимыми. Интереса ради прямо на месте эксперимента мы показали фотографию людям, которые не знали "номер" авто: их предположение о второй цифре оказалось неверным.

Фото: Андрей ГОРЕЛИК

Значит, что-то в этих наклейках все же есть. Отправляемся к месту проведения самой важной части эксперимента - к камере. Обычно вспышка камеры в спину комментируется водителями не самыми восторженными словами - мы же скорее порадовались: есть вспышка!

Фото: Андрей ГОРЕЛИК

Наносим третью наклейку и повторяем проезд под камерой. Дело сделано - остается ждать.

Дождались?

"Письмо счастья" почтальон принес прямо домой: получите и распишитесь. Распечатка содержит два черно-белых фото: с крупным планом и планом подальше. На более мелкой фотографии цифры различить затруднительно, чего не скажешь о фото, где номерной знак расположен ближе к камере.

Фото: Андрей ГОРЕЛИК

Фото: Андрей ГОРЕЛИК

На самом деле при наличии цифрового фото и при помощи нехитрых манипуляций разобрать цифры не составляет труда.

Фото: Андрей ГОРЕЛИК

Фото: Андрей ГОРЕЛИК

Быть может, "повезет" с третьей заклеенной цифрой - система отправит снимок в "брак"? Ведь интервал между нарушениями составил не более 15 минут, а письмо пришло лишь одно. На деле стоило подождать еще полторы недели. Второй штраф задержался, но до адресата дошел.

Наш вердикт

Заключительной нотой в испытаниях стала попытка снять наклейки с номерного знака: отклеиваться добровольно они не хотят, а использование промышленного фена приводит к тому, что наклейки снимаются вместе с покрытием "номеров".

Фото: Андрей ГОРЕЛИК

Наши выводы подтвердил Александр Хилькевич, пресс-секретарь СЗАО "Безопасные дороги Беларуси":

- Чудо-наклейки работают, но лишь при фото на обычный фотоаппарат или телефон. Система фотофиксации устроена куда сложнее: камеры делают сразу несколько снимков нарушителя, в том числе в инфракрасном диапазоне. Меняется ракурс, меняется освещенность. Будут на номерной знак нанесены две, три или даже четыре наклейки - роли не играет, контур букв и цифр все равно просматривается. Кроме того, сотрудник имеет возможность детально изучить регистрационный знак: увеличить его, затемнить или, наоборот, осветлить изображение. Поэтому распознать "номер" с наклейками нетрудно: при детальном изучении фото контур цифр хорошо заметен. Мы не ведем учет попыток обмана подобным образом, такие случаи скорее единичны, но они встречаются. Современные камеры фотофиксации скорости в данном случае обеспечивают практически 100-процентное распознавание регистрационного знака.

Недоверие к чудо- и нанотоварам очередной раз оправдалось: чем громче рекламируется что-либо подобное из этой области, тем с большим треском оно может провалиться на практике.