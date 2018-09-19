Клинок для крокодила 9 Владимир Халип

19.09.2018, 9:12

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Фото: Reuters

Время платить по счетам всегда приходит внезапно.

И на этот раз оно бесцеремонно встряхнуло Дрозды. Кредиторы упрямы и настойчивы. Требуют свое. А по всем расчетам, даже если власть поднатужится, для своевременного обслуживания долга потребуется еще как минимум миллиард зеленых. А где его взять?

Попытки договориться с МВФ закончились конфузом. Там, как и следовало ожидать, потребовали реформ. А это для гордой власти обидно до крайности. Путин на сочинских посиделках нагло напомнил о союзной державе. И вместо желанного миллиарда прислал смотрящего в ранге посла. После возвращения из того унизительного вояжа пришлось даже сочинять сентиментальную сказку о новом всплеске братской дружбы.

А время шло. И главным на исходе лета оставался все тот же вопрос: где взять в долг? Список возможных кредиторов вызывал тоску. Такая жизнь – мир велик, а одолжить негде. Подручные посоветовали попытать счастья в Зимбабве. Конечно, валюты не дадут. Но там богатые залежи. Газ. Нефть. Золото. Платина. И всякие прочие ценности. Перспектива! Да, с Робертом Мугабе все зашло в полный тупик. Но сейчас к власти пришел его давний охранник, известный там под кличкой Крокодил. Кто бы что ни говорил, а на президентских выборах в июне победил он, известный политик и демократ Эммерсон Мнангагва. Почему бы не поздравить с победой? И заодно подарок вручить – у него день рождения был не так уж давно.

Сказано – сделано. Оставалось придумать нетривиальный презент. Учитывая боевое охранное прошлое, лучше бы вручить что-то крутое и даже свирепое. И придумали – шашку! Настоящую, без дураков. Так сказать, от казака – казаку. Хотели заодно папаху и бурку в комплекте, но кто-то спохватился: может не так понять. В Африке жара, зной.

Сосредоточились на клинке. Ясное дело, он должен отразить высокий уровень наших технологий. Ошеломить и ошарашить. Идея всем показалась креативной и в условиях Африки вполне уместной. А тут уже и другие дела подоспели. Готовился большой полет в Узбекистан все с той же дружественной целью. И субботник на личном подворье правителя подоспел. На этот радостный праздник труда собрались близкие двору физкультурники и девушки-энтузиастки. Повседневные заботы о деньгах отступили на второй план. Казалось, уже ничто не может испортить безмятежное настроение. Но не тут-то было.

Первым неладное почуял правитель. Однако видимого повода для тревоги вроде бы не наблюдалось. Благостная, погожая осень уверенно овладевала подведомственным пространством. Стабильность в стране достигла предела. А в Дроздах этот показатель вообще зашкалило.

К тому же на его приусадебном участке уже развернулась ударная уборка картофеля. Придворные физкультурники и девицы эскорта состязались в проворности. В подшефный дом ветеранов труда уже ушли первые дары щедрой осени – крутобокие арбузы, бойкие куры и любвеобильные кролики. Ничто не предвещало внезапный сбой трудового ритма.

И вдруг среди этого осеннего благоденствия отчетливо послышались какие-то полузабытые звуки. Будто бы где-то что-то мелодично булькало. Звонко и даже отчасти нахально. Не предупреждая охрану, он решительно направился в рощицу любимых эбеновых деревьев, семена которых привез когда-то из братского Судана.

Так и есть! Под вихлястым кустом маракуйи уютно устроилась компания крутых мужичков. Рожи как будто знакомые – мелькали на чиновничьих посиделках разного уровня. Некоторых даже сам утверждал. Был уверен, что в работе они возьмут с места в карьер. А они – эвон что! Костерок. Котел. Змеевик. И эти капли на выходе – чистые как слеза. Самый ушлый уже наготове. С огурцом в руке. Добытым, похоже, с той самой грядки, с которой давно уже заветные мечты связывали подшефные ветераны. Это же какая наглость!

Так было все или иначе, останется тайной особо охраняемой зоны. А вот большое и очень грозное совещание было созвано, конечно, не зря. И гневная речь прозвучала не только по адресу конкретных нарушителей покоя. «Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем в баню ходите, с кем разговариваете. На здоровье! Вы руководители, вы должны все это уметь. Но что касается пьянки, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят». Вот такая получилась колхозная контора времен развитого социализма.

И чтобы «многим должностным лицам, и не только в правительстве», стало тревожно и трепетно, он запустил в Министерство спорта группу Государственного секретариата Совета безопасности. Мера чрезвычайная, но понятная вполне. А вдруг там в ящиках рабочих столов погромыхивает цинично недвусмысленная стеклотара? И вообще, не слишком ли рано стали тут забывать наследие мудрого товарища Андропова?

А вот креативный подарок здешнего руководства новому зимбабвийскому вождю понравился очень. Он долго рассматривал упругое лезвие клинка, восхитился очертанием тотема его племени, услужливо отчеканенным на отполированной стали. И, похоже, намек понял. Однако ответного жеста со щедрой сдачей в концессию хотя бы завалящего прииска почему-то не сделал. Возможно, в Зимбабве обычай такой – в каждом подарке видеть только внезапный душевный порыв. Искренний, без намеков.

На африканском казусе свет клином не сошелся. Можно еще папуасов испытать на устойчивость. Да мало ли на планете мест, где нас не знают. И вообще, кто там выдумал какой-то убогий миллиард? При аппетитах здешней власти – это крохи. Ведь когда брали, ни о каких последствиях не думали. Только за 2017 год внешний долг вырос на 22,6 процента. В 2019 -2025 годах Беларусь должна выплатить в счет погашения внутреннего и внешнего долга 23,46 миллиардов долларов. Не трудно подсчитать, сколько каждый белорус, включая младенцев, должен кредиторам, которые так щедро и безоглядно финансировали эту власть. Перспектива у страны бесподобная.

Когда-то Никита Хрущев поставил себе высокую цель: стереть грань между городом и деревней. А много лет спустя прорвавшийся во власть районщик замахнулся на большее – устранить различие между государством и колхозом. Задача вроде бы абсурдная. Однако существенных сбоев в ее реализации пока еще замечено не было.

Пошел уже двадцать пятый год вот такой суматошной и удивительной жизни. Будущим летом правитель отметит знаменательную дату своего внезапного взлета. Ситуация просто фантастическая. Но кто-то все еще надеется, что именно этот выдвиженец и его буйно пьющая и безоглядно ворующая компания приведут страну к нормальной жизни. И вполне возможно, что к дате того внезапного прорыва во власть где-то уже услужливо куют подарочный клинок зимбабвийского образца.

С тотемным знаком совхоза «Городец».

Владимир Халип, специально для Charter97.org