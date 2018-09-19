США увеличат авиационную мощь до уровня эпохи Рейгана 1 19.09.2018, 12:38

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Количество оперативных эскадрилий вырастет на четверть.

Руководители ВВС США хотят восстановить боевую авиационную мощь до уровня времен холодной войны, чтобы быть готовыми к конфликтам с Россией или Китаем.

Об этом сообщает The Times.

Министр Воздушных сил США Хизер Уилсон на этой неделе представила планы по увеличению количества истребителей, бомбардировщиков, самолетов наблюдения и заправочных танкеров.

Согласно плану, количество оперативных эскадрилий увеличится на 24%, с 312 до 386. Во времена холодной войны в США была 401 эскадрилья.

"Мы должны видеть мир таким, какой он есть. Вот почему стратегия национальной обороны прямо признает, что мы вернулись в эпоху большой конкуренции за власть", - сказала Уилсон. Она вспомнила о военных учениях в России, в которых участвовали 300 тысяч российских и китайских военных.

Планируется, в частности, создание семи новых эскадрилий истребителей, пяти эскадрилий бомбардировщиков и 15 танкеров-заправщиков. В целом американская армия получит от 888 до 1776 дополнительных самолетов.

Планируется также подготовка еще 40 тысяч военнослужащих ВВС и гражданских лиц. На это планируют потратить более $5 млрд. Подобные масштабы перевооружения не проводились в США со времен президента Рональда Рейгана.