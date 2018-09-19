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США хотят заключить с Ираном новую «ядерную сделку»

  • 19.09.2018, 21:05

США рассчитывают заключить с Ираном новую сделку, которая регулировала бы его ядерную и баллистическую программы.

Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук во время выступления в Гудзонском институте. По его словам, перед этим Тегеран должен выполнить 12 требований, которые выдвинул Вашингтон после выхода из прежнего соглашения. Как следует из его заявления, новая договоренность — в отличие той, что была заключена при Бараке Обаме — должна быть поддержана Конгрессом, передает “Радио Свобода”.

Соответствующие требования к иранским властям в мае излагал госсекретарь США Майк Помпео. В их числе — полное раскрытие военной программы экспертам МАГАТЭ, прекращение обогащения урана, а также разработки и распространения баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки.

Ранее Тегеран пригрозил из выйти ядерного соглашения с гораздо более развитой атомной программой, чем прежде. Иранские власти уверены, что смогут построить новые центрифуги, которые позволят обогащать уран — ключевой компонент ядерной бомбы — в пять-десять раз быстрее по сравнению с нынешней ситуацией. В Тегеране считают, что смогут выдержать новое санкционное давление, в том числе эмбарго на экспорт нефти, которое вступит в силу в ноябре.

В конце августа посол США в ООН Никки Хейли призывала другие страны отрезать Иран от финансирования, чтобы не позволить ему однажды создать ядерное оружие.

В начале мая Трамп вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий, заключенного с Ираном, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Документ предусматривал ограничение ядерной программы Тегерана в обмен на отмену санкций. После демарша США Евросоюз поддержал Тегеран и пообещал принять меры для защиты от односторонних американских санкций против таких стран, как Иран и Россия. Несмотря на это, ряд европейских компаний покидают Исламскую Республику из-за опасений американских санкций.


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