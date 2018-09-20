Ким Чен Ын снова захотел встретиться с Трампом 1 20.09.2018, 16:41

ФОТО: AFP / SAUL LOEB

Северокорейский диктатор направит главе Белого дома личное сообщение.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о желании снова встретиться с президентом США Дональдом Трампом и пригласил в Северную Корею госсекретаря США Майка Помпео, чтобы провести с ним переговоры по ядерной программе.

Об этом рассказал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после возвращения в Сеул с межкорейского саммита в Пхеньяне, передает «Крым.Реалии» cо ссылкой на Associated Press.

По словам Мун Чжэ Ина, он собирается передать Трампу личное сообщение от Кима в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН.

Южнокорейский лидер добавил, что Ким ожидает от Трампа декларацию о прекращении Корейской войны 70-летней давности, которая технически все еще продолжается. Документ стал бы первым шагом на пути к формальному мирному договору. США, однако, обеспокоены тем, что Ким Чен Ын тем самым пытается добиться вывода американских войск из Южной Кореи, поясняет агентство.

Накануне Мун Чжэ Ин сообщил журналистам, что Северная Корея обязалась окончательно закрыть ракетный полигон «Тончханн» и готова допустить туда иностранных наблюдателей для контроля. В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что намерен превратить Корейский полуостров «в место без ядерного оружия», и рассказал о планах в скором времени приехать в Сеул.

Лидеры двух стран договорились подать заявку на совместное проведение летних Олимпийских игр в 2032 году, а также направить единые команды на Игры 2020 года в Токио. Стороны решили открыть постоянно действующий центр встреч членов разделенных Корейской войной семей, а также до конца года восстановить железнодорожное сообщение между странами.

18 сентября – в первый день третьего за год межкорейского саммита – Ким Чен Ын сказал, что его июньская встреча с Трампом сделала регион безопаснее.

КНДР находится под масштабными международными санкциями из-за своей ядерной программы. Вашингтон отказывается отменять ограничительные меры до момента полной денуклеаризации Северной Кореи. В понедельник посол США в ООН Никки Хейли обвинила Россию в систематическом подрыве санкций против Пхеньяна.