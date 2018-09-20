Какой автомобиль до $7000 предлагает белорусский рынок молодежи? 20.09.2018, 18:54

Минчанин попытался подобрать себе авто в пределах 7 тысячи долларов.

Саша уже третий год ездит на Hyundai Coupe. И катался бы, наверное, и дальше, если бы не возможное пополнение в семье. Да-да, в свои неполные 27 наш герой женат, работает помощником шеф-повара и сегодня ищет мощный седан или стильный хэтчбек. Парень хотел бы убить сразу двух зайцев: подобрать автомобиль, в котором можно как ездить семьей, так и самому получать удовольствие за рулем. Пересаживаться на минивэн в силу возраста он пока не готов. А от немецких марок вроде BMW и Mercedes с мощными моторами сразу открещивается, так как бюджет строго ограничен — 7 тысяч долларов и не центом больше! Понятно, что «баварца» в хорошем состояние минимум 2008 года выпуска, как и здоровье, за эти деньги не купишь, пишет av.by.

Конечно, поначалу воображение молодого парня рисовало яркий и мощный автомобиль, но нужно было считаться и с тем, что на машине предстоит передвигаться также семьей. Поэтому пришлось скорректировать запросы Саши в сторону хэтчбеков с моторами до 2 литров, но в более в хорошем состоянии. А поскольку парень не скрывает, что личного опыта ему недостаточно для покупки побегавшей иномарки, то берет с собой экспертов по подбору авто компании Selectcar. «Покупал свой первый автомобиль вообще без проверки, в итоге пришлось перебрать всю подвеску, купить новый аккумулятор и комплект летней резины, потратив почти тысячу долларов», — вспоминает он свой прошлый печальный опыт.

При встрече Саша пытается объяснить, каким он видит свой будущий автомобиль. Год выпуска — 2006-2008-ой. Желательно на «механике», мотор — от 2 литров, но минчанин готов на вариации при выборе коробки и двигателя. Из опций в идеале нужен круиз-контроль, так как регулярно приходится ездить на родину жены под Брестом. Хочется, чтобы автомобиль ему нравился внешне, не требовал слишком больших вложений на старте и, самое главное, не превышал бюджет. «Планирую продать свое трехдверное купе с 2,0-литровым мотором хотя бы за $2500. Плюс у меня есть сбережения. Изначально в интернете искал Mitsubishi Lancer X и Mazda 6, но готов рассмотреть и другие варианты», — говорит наш герой накануне поездки.

Первый автомобиль — Opel Vectra. За машину 2006 года с пробегом 207 тысяч км просят $6800. Мотор — 1,8-литровый бензиновый агрегат, коробка — механическая.

Владеет машиной такой же молодой человек, поэтому с ним легко найти общий язык. Парень честно рассказывает о нюансах, указывая на крашеные пороги, бампера, одну из дверей до молдинга и заднее крыло. По кромке лобового стекла повторно полезли «жуки» — их владелец пытался закрашивать кисточкой. «Саша, смотри: здесь очень плохо сделана арка. Местами шпаклевки столько, что прибор даже не достает до металла», — обращается автоподборщик к нашему герою.

«Когда покупал ее два с половиной года назад, она была вся уже перекрашена. А технически машина исправна. Желательно только поменять тормозные диски вместе с колодками. И есть незначительная течь сальника коленвала, но можно еще поездить, — говорит нам владелец. — А это самодельная шуба с внутренней стороны капота, так как крысы зимой прогрызли изнутри дыру и повредили все провода».

Судя по рулю, а также перешитой кулисе КП, которая была стерта в ноль, пробег стремится тысячам к трёмстам, но никак не тем, что высвечивают на одометре. Впрочем, владелец тоже предполагает, что когда-то его скрутили, да и компьютерная диагностика подтвердила, что тысяч 120 тут точно «отмотали».

Сиденья в чехлах, но тканевая обивка под ними целая. Приятно порадовал и большой багажник. Так же, как и наличие зимнего комплекта резины на литых дисках.

А что по цене? «Предлагали 6 тысяч, но не хотелось отдавать машину перекупу», — неопределенно говорит продавец, намекая на торг, но Саша всем своим видом показывает, что пора ехать дальше. Автоподборщики с ним солидарны: беги от нее, Саша, беги!

Посмотрев на Vectra вживую, парень понял, что ему не совсем по душе ее дизайн — хочется больше каких-то спортивных изгибов, нежели квадратных форм. Что по состоянию, то он опасается снова попасть на внезапные денежные вливания, как это случилось с нынешним Hyundai, и готов послушать заключение нашего эксперта.

«Машина в уставшем состоянии и крашена очень некачественно. "Жуки" на крыше, дверях — все они просто замазаны, словно кисточкой. Шпаклевка на задней левой арке лежит наподобие пластилина, — пытается подобрать слова автоподборщик, чтобы точнее описать состояние кузова Opel. — Кромка крышки багажника, видимо, сгнила в ноль и ее вылепили из какого-то герметика. Пробег у этой машины тысяч на 120 больше, чем заявлено на одометре. Под капотом течет антифриз из расширительного бачка, а защита двигателя вся в масле. Даже не знаю, во сколько ее оценить…»

Когда мы едем смотреть Saab 9-3 SS, специалист подготавливает Сашу к тому, что это машина не для всех, для людей со вкусом. Седан с мотором 2,0 л. «на ручке» — отличный вариант для тех, кто любит кататься с ветерком. Но подойдет ли он для семейных поездок? За машину 2007 года просят 7200 у.е. Из нюансов в объявлении указаны сколы на переднем бампере, «жук» на крыше и потертости передних кресел.

С первого взгляда красный седан Саше откровенно не понравился — смутили сколы на бампере, облезшие краска на арках и алюминий на креплениях фар, а также ржавчина на крыше. Мол, куда такое годится?

«Ну да, я хотел "гонку", но не с такими нюансами», — сразу отшучивается наш герой. «На компромиссы придется идти в любом случае», — в свою очередь предупреждает его эксперт.

Наклейка турбины на лючке бензобака вроде намекает на то, что машину гоняли и в хвост, и в гриву, но это больше гоночный антураж и за машиной явно следят. «Масло и фильтры меняю каждые 8 тысяч км. Ближе к 250 тысячам планировал менять уже цепь. Если не считать расходники, то менялись ступичный подшипник спереди с обеих сторон, передние тормозные диски, датчик ABS, левая шаровая и другое…» — перечисляет владелец, подтверждая, что машина обслужена.

Саша, конечно, все внимательно слушает, но, похоже, его больше интересует, как машина едет. И если кузовные нюансы его сперва отпугнули, то после пробной поездки, когда жали педаль газа в пол до упора, мнение парня изменилось. Если еще учесть и то, что сторговали с начальной цены сразу 1200 (!) долларов. Видим, глаза горят, в уме ведутся пока приблизительные подсчеты вложений…

«А сколько еще нужно денег, чтобы перекрасить кузов?» — заинтересованным голосом спрашивает он.

«Во-первых, машина окрашена просто вторым слоем, на арке вздулась и отслаивается краска, полезли "жуки", на крыше развилась коррозия. Руль при повороте "прикусывает", есть вибрация, а это значит, нужно будет разобраться с гидроусилителем руля. Возможно, постукивает подшипник первичного вала. А вот по двигателю и турбине вопросов нет. Конечно, состояние Saab далеко от идеала, но при этом торг в 1200 долларов, считай, позволит устранить нюансы, включая кузовные проблемы, ремонт ГУР и замену расходников», — рассказывает эксперт.

Тем временем настал черед и Mitsubishi Lancer X. Красный седан 2008 года с 1,8-литровым мотором, «автоматом» и заявленным пробегом 160 тысяч км продается за $7500. Видно, что машина стоит без движения какое-то время. «И почему у нее диски выглядят хуже, чем у моего 18-летнего Hyundai?» — сокрушенно вздыхает Саша, присаживаясь на корточки.

И это не самое грустное, что может быть. «Правая сторона полностью крашена, видны просады шпаклевки на заднем правом крыле, в проеме тоже крашено, передний бампер снизу сломан и спаян. Переднее левое крыло серьезно соржавело, поэтому скорее всего его придется заменить. На кузове есть "жучки", притертости. В салоне грязно, а на колеса "обута" зимняя резина. По верху мотора разлито масло — возможно, его подливали», — озвучивает перечень нюансов автоподборщик, акцентируя внимание на неухоженности автомобиля как с точки зрения внешнего вида, так и общего состояния…

Горящий «эйр-бег» продавец объяснил тем, что у всех десятых «Лансеров» откисают контакты на датчике, установленном спереди, но на этой неделе он обязуется эту проблему уже устранить. Торг — 300 долларов.

Конечно, сама модель Саше нравится однозначно, но это тот случай, когда нет уверенности в том, как машина обслуживалась, что и когда по ней делалось. В общем, не вариант…

Opel Meriva показалась еще более подозрительным экземпляром.

Чумазая машина на зимних «шипах» беспризорно стояла на парковке одного из спальных районов Минска. Синий хэтчбек 2008 года с 1,6-литровым мотором и МКПП отдают за $6500. Объявление в интернете изобилует словами «отличное состояние, испанская сборка, полное ТО, два комплекта резины на литых дисках и торг». Пытаясь узнать у хозяйки, отчего в теплый сезон машина ездила на шипованных шинах, получаем ответ вроде того, что «руки не доходят их поменять».

Машину били спереди, о чём говорят толщиномер и криво стоящий бампер, красили капот, два крыла, бампер, заднее правое крыло… В ответ девушка отвечает своеобразно, мол, «таких тонкостей она просто не замечает». В багажнике лежит бесхозный подлокотник, на лобовом стекле виднеется трещина. Торг — 300 долларов.

Сашу удивляет как неухоженное состояние, так и то, что владелица не очень идет на контакт. Вердикт специалистов тоже не утешает: «Основной удар пришелся на переднюю часть, видно, что откручивались крылья, менялись фары. Местами на задних крыльях возле порогов полезли "жучки". Горит Check Engine, двигатель на "холодную" не держит обороты».

По мнению Саши, машина выглядит не так стильно и молодежно, как бы ему хотелось, хотя она и практичная. «Возможно, когда-то я приду к такому авто, но пока еще рановато», — с улыбкой комментирует он.

Ну и напоследок едем смотреть Volvo S60. 2007 год выпуска, бензиновый мотор объемом 2,4 литра, автоматическая трансмиссия, пробег — 187.000 км. Состояние — «сел и поехал». Цена — $6900.

Владелец ручается за состояние коробки, а из нюансов по кузову называет когда-то битую правую дверь, на которой снова появились «жуки».

Машина числится на фирме, обслуживалась по безналу, поэтому денег на нее не жалели: меняли расходники по регламенту, масло в коробке и перебирали всю подвеску. Продавец заостряет наше внимание на честном состоянии и адекватной цене.

Бордовый седан внешне Саше понравился. Но что скажут автоподборщики?

«По кузову крашены капот и вся правая сторона, а на правой передней двери потрескалась и просела шпаклевка и повторно полезли "жуки". Передний бампер стоит криво — видимо, была какая-то притертость. Треснуто лобовое стекло. На капоте слез лак. В техническом плане все хорошо: двигатель работает стабильно, коробка переключает передачи без пинков. А вот по кузову есть вопросы...» — делает выводы специалист по подбору авто.

На исходе нашего репортажа вдруг выяснилось, что Саше давно нравятся шведские марки — из всех осмотренных нами машин Saab и Volvo приглянулись ему больше всего.

«Из сегодняшней пятерки Saab оказался в более-менее "живом" состоянии. Да, у него есть нюансы по кузову, требуется перекраска, но мы и сторговали на это целых 1200 долларов. Поэтому если не пугает перспектива заняться кузовом и довести авто до ума, то такой вариант вполне можно рассмотреть к покупке. Кроме того, машина смотрится "непопсово", едет резво, — резюмирует автоподборщик. — Так что, если Александр загорелся этой машиной, пусть решает вопрос с деньгами, и мы продиагностируем ее на подъемнике».

Молодой парень в раздумьях. Понятно, что нужен автомобиль попрактичнее трехдверного купе, но красивый дизайн и задорный характер тоже играют далеко не самую последнюю роль при выборе иномарки. Все-таки драйверские амбиции сбрасывать со счетов Александр пока не планирует — возраст еще не тот. Поэтому когда на следующий день молодой человек перезвонил и сообщил, что продал свое купе за сколько и планировал и хочет проверить Saab на СТО, мы не удивились. «Если на станции не обнаружится никаких серьезных нюансов, то буду его покупать. В противном случае рассчитываю еще на торг», — рассказал наш герой по телефону.