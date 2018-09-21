Неработающий банкомат принес американцу миллионы 21.09.2018, 11:31

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Фото: New York Lottery

Он мог бы получать небольшие платежи несколько лет, но предпочел забрать весь выигрыш сразу.

Американец выиграл главный приз в лотерею и объяснил свое везение неработающим банкоматом. Как пишет lenta.ru, oб этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте лотерей штата Нью-Йорк.

Техник Дэниел Гриннелл (Daniel Grinnell) из города Рочестер отправился вечером в магазин, где обычно покупал лотерейные билеты. Но банкомат в нем не работал, поэтому ему пришлось дойти до другой лавки. Там он снял 40 долларов, купил несколько билетов и выиграл 27 долларов.

На небольшой выигрыш мужчина решил приобрести еще лотерейных билетов в привычном магазине. Он стер защитный слой в машине, потому что счел, что в магазине ему не повезет. Как оказалось, он выиграл максимальный приз. «Я не верил своим глазам. Я проверил его около ста раз. А затем поставил свою подпись на нем и убрал подальше», — рассказал он.

Гриннел мог бы получать небольшие платежи несколько лет, но предпочел забрать урезанную сумму сразу. После всех налогов и удержаний ему выплатят 1 558 576 долларов.

На эти деньги он планирует позаботиться об образовании сына и купить себе дом.