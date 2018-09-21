КГБ задержал топ-чиновника из энергетической сферы 3 21.09.2018, 13:52

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Директора предприятия «Белэнергосетьпроект» задержали за взятку.

КГБ задержал с поличным при получении взятки директора РУП «Белэнергосетьпроект» Андрей Короткевич, сообщает tut.by со ссылкой на ведомство.

Размер незаконного вознаграждения, которое получил Андрей Короткевич, составлял 20 тысяч долларов. Посредником выступал заместитель генерального директора РУП «Объединенное диспетчерское управление» Владимир Васильченков.

«А. Короткевич и В. Васильченков организовали противоправную схему по получению взяток от представителей коммерческих структур за создание условий для победы в конкурсах и включения в проекты оборудования поставщиков», — информирует пресс-служба КГБ.

В отношении директора «Белэнергосетьпроект» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК РБ «Получение взятки», Васильченкова — по ч. 2 ст. 432 УК РБ «Посредничество во взяточничестве».

Подозреваемые помещены в СИЗО КГБ и дали признательные показания.

Андрей Короткевич — обладатель почетного звания «Отличник белорусской энергосистемы».

Основным направлением деятельности РУП «Белэнергосетьпроект» является разработка проектно-сметной документации белорусских объектов электросетевого строительства и реконструкции. В числе последних таких объектов — строительство подстанции «Подлесная» в Минске (для электроснабжения потребителей центральной части города), подстанции «Нежинская» (площадка электроснабжения одноименного строящегося горно-обогатительного комплекса), а также проекты, созданные для выдачи мощности строящейся БелАЭС.