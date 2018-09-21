В Беларуси в этом году зафиксировали 189 случаев кори 3 21.09.2018, 17:55

Преимущественно это были завозные случаи заболевания.

189 случаев кори зарегистрировано во всех регионах Беларуси с февраля 2018 года, передает «Еврорадио» со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Преимущественно это завозные случаи заболевания. Также среди пациентов оказались люди, контактировавшие с больными.

Больше всего случаев зарегистрировано, когда корь в Беларусь завозили из Украины. Единичные случаи заболевания зарегистрированы у украинских граждан, приехавших в нашу страну.

Специалисты подчеркивают, что 85% заболевших корью были не привиты (в том числе из-за отказа от вакцинации) или не полностью привиты от кори.