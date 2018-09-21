закрыть
21 сентября 2018, пятница, 19:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Евгений Ливянт: Белорусская система образования находится в кризисе

  • 21.09.2018, 18:57
Евгений Ливянт

Без успехов в образовании экономического процветания не бывает. 

 Уровень реальных знаний у имеющихся и приходящих в экономику кадров – это один из главных вопросов, определяющих благополучие нашей страны, место для белорусских товаров и услуг на мировых рынках и наше будущее. Именно поэтому сентябре, в начале учебного года, «Экономическая газета» предоставляет слово самому известному белорусскому репетитору, а сейчас еще и бизнесмену, совладельцу собственной школы, Евгению Борисовичу Ливянту. Что происходит с белорусским образованием и на какие примеры нам стоит ориентироваться, чтобы следующее поколение могло здесь построить страну не хуже Финляндии?

– Евгений Борисович, как вы можете описать текущую ситуацию с образованием в Беларуси?

– Мы сегодня находимся в окружении стран, в которых идет реальная модернизация системы образования. Почему же у нас ее нет? Посмотрите на зарубежный опыт: без успехов в модернизации системы образования ни одна страна в мире не добилась процветания, устойчивого экономического роста.

Все государства вокруг нас очень разные и по количеству жителей, и по территории, и по политическому и экономическому устройству. Но во всех этих странах, кроме нашей, неуклонно идет обновление системы образования, и школьного, и вузовского: Россия, Польша, Латвия, Эстония, Литва. Даже в Украине при всех ее внутренних проблемах, у руководителей хватает времени, ресурсов и сил заниматься реальным реформированием этой сферы. Конечно, каждая страна все сделала по-своему. Но все реально вложились и вкладываются в систему образования.

Нет ни одного государства в мире с развитой или развивающейся экономикой и отсталой системой образования. Это простая закономерность.

Поэтому я считаю, что образование должно быть такой же важной сферой ответственности для премьер-министра или вице-премьера, как курс национальной валюты или модернизация заводов. Даже важнее! Ситуация с образованием затрагивает каждого жителя страны. Практически у всех есть дети, внуки, племянники.

Прежде всего необходимо признать, что у нас кризис в системе образования. А потом вместе искать выход. И тут нет готового рецепта. Именно поэтому все те указы и постановления, которые в последнее время принимаются без обсуждения, без тестирования, часто даже без обдумывания, абсурдны. Любая гениальная идея может оказаться невыполнимой, потому что для ее реализации может не быть средств или подходящих исполнителей.

– Куда чаще всего поступают ваши ученики? Какие белорусские университеты вы считаете лучшими?

– На мой взгляд, в нашей стране вузами стоит считать те учебные заведения, где проходной балл от 300 и выше. Все остальное – это уже не учреждение, способное предоставить полноценное высшее образование, а нечто иное.

В нашей системе я не вижу ни одного вуза, где можно было бы получить действительно хорошее образование. Оговорюсь: мы не рассматриваем и не обсуждаем сейчас медицинский университет, это отдельная структура, которая не подчиняется Министерству образования.

Все вузы у нас очень далеки от идеала. Все, включая айтишные. Но они лучше других. Хорошее образование, которое там можно получить, в первую очередь связано со средой, в которой собираются лучшие умы страны. В Беларуси каждый год в вузы поступают множество умных, красивых, талантливых, энергичных молодых людей. И когда на курс таких приходит 200-300 человек, то они образуют самоорганизующуюся среду, они друг друга подпитывают, мотивируют, обмениваются знаниями. И конечно, таким студентам нужны соответствующие преподаватели, поэтому на ИТ-специальностях и уровень преподавателей высокий, и организация лучше. Иначе невозможно взаимодействовать с такими умными ребятами.

К сожалению, многие молодые талантливые люди из Беларуси массово выезжают получать высшее образование за границей. Это уже вопрос даже не экономической безопасности, а просто безопасности. Надо что-то делать. Но не пытаться остановить этот поток силой, какими-то искусственными запретами и ограничениями.

Множество стран целенаправленно привлекает к себе нашу молодежь. Я вижу, что некоторые мои ученики уезжают учиться в российские университеты, но в Польшу уезжает гораздо больше, особенно из Гродненской и Брестской областей. В вузы Варшавы, Кракова, Вроцлава все чаще поступают молодые люди и с востока нашей страны – из Витебска и Гомеля. Начали уезжать в университеты Чехии и Эстонии.

Почему-то всем нужна наша молодежь, только нам самим она не нужна. Это для меня загадка.

– А о ситуации с другими, неайтишными специальностями можете что-то важное сказать?

– Я считаю, что было колоссальной ошибкой отменить экзамен по математике при поступлении на юридические специальности, в том числе и на юрфак БГУ. Сейчас мы пожинаем плоды: преподаватели пребывают в ужасе, когда студенты не понимают причинно-следственных связей между событиями, не могут выстроить логическую цепочку.

А когда-то на юрфаке был самый строгий экзамен по математике. Как определялся профессионализм репетитора? Готовит к поступлению на юрфаку БГУ или нет? Если да, то это был репетитор высшей категории. Я не с первого года своей репетиторской карьеры готовил будущих юристов к поступлению в БГУ. Самому нужно было время, чтобы выйти на этот уровень.

А лет 10 назад экзамен отменили. Казалось бы, мелочь – убрали один экзамен, а сейчас все больше людей, которые занимают ключевые позиции, имея юридическое образование, но не понимая, что такое причинно-следственные связи.

Так же и с недавними изменениями: казалось бы, из Кодекса об образовании убрали совсем немного – отменили экзамены в гимназии. И все перестало полноценно работать. Я сейчас постоянно говорю о безобразии, которое за этим последовало в гимназиях: классы от 30 человек и более, две смены, набор по прописке. А это противозаконно, это нарушает и Кодекс об образовании, и даже Конституцию! Люди, которые принимали это решение, явно не просчитали последствия, не построили логическую цепочку, связывающую воедино многие проблемы, которые теперь растут как снежный ком.

– Как вы считаете, мы можем опереться на какой-то передовой зарубежный опыт?

– Все хвалят финскую школу. Но где там результаты? Где финны – победители олимпиад? Может, им, конечно, этого не надо. Может, не в этом смысл жизни?

Но настоящее финское чудо – это сама их страна, которая сопоставима с нашей по размерам, по численности населения. Это замечательное государство с сильной экономикой, высоким уровнем безопасности, прекрасной экологией. Но не окажется ли так, что через 10–20 лет эту страну не удержат на нынешнем уровне те взрослые, которые сегодня учатся в финских школах? Они нынешнюю Финляндию могут потерять, потому что все там создавалась сверхусилиями, к которым растущее поколение будет просто не готово, оно будет на это неспособно.

Вообще, мне не очень нравится, как в нашей стране перенимают зарубежный опыт. Выхватывается какой-то один кусок: например, в гимназию в Эстонии не сдают экзамены в 5 классе, и мы не будем. А что там полностью отсутствует бюрократия, это почему-то не переносится к нам.

Я ведь был в Эстонии, изучал их опыт. Там и близко нет такого объема документов, которые есть у нас и которыми завалены все шкафы. Даже журналов не нашел. Есть одна папочка с документами в учительской и еще одна – у директора. И все! Парты очень простые, зато оборудование везде фантастическое стоит, самые современные компьютеры, техника и инструменты в кабинетах труда, инвентарь в спортзале. А у нас школа даже не имеет права распоряжаться своими деньгами. Директора ничего сами не решают, им навязывают конкретное оборудование, не всегда лучшее.

– Вам не нравится финский опыт? Ну а «школьная тирания», как в СССР, разве это хорошо?

– Как говорил Уинстон Черчилль: «Ни один английский премьер не имел той власти, которую имеет английский учитель!»

До сих пор частные английские школы – это пример жесточайшей тирании. Там все одинаково одеты, все одинаково пострижены, у всех одинаковые школьные принадлежности. В школьных общежитиях, если в комнате беспорядок, то дверь снимается, и ученик вынужден жить в комнате без дверей.

Я не люблю этих штампов, что в советской школе была тирания. А в английской тогда что?

В нашей собственной частной школе как раз золотая середина. Меня никогда не интересовали школьная форма, внешние атрибуты. Мне не надо, чтобы ученик относился ко мне как к сенсею. Уверен, что это искусственное чинопочитание.

Но если мы уже собрались вместе, то трудимся – много, серьезно. И добиваемся результатов. Если ученик не «вкалывает», то результатов не будет!


популярное за неделю

Мнение

Как начинался захват страны
Как начинался захват страны Ирина Халип
Прыйдзе час
Прыйдзе час Сяргей Законнікаў
Сермяжная ложь
Сермяжная ложь Виталий Портников, graniru.org
Ложка меда в бочке дегтя
Ложка меда в бочке дегтя Валерий Карбалевич