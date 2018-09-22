Беларусь выступила против рассмотрения вопроса об оккупации Украины в ООН 34 22.09.2018, 10:03

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Появился список стран, голосовавших против рассмотрения ситуации в Украине в Организации Объединенных Наций.

Против включения в повестку дня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" проголосовали 13 стран. Об этом сказано в сообщении миссии Украины в ООН в Twitter, передает newsone.ua.

Так, из 68 голосовавших стран против включения в повестку дня Генассамблеи ООН пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" выступили такие страны как: Беларусь, Бурунди, Куба, Иран, Казахстан, Армения, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Судан, Сирия и Венесуэла.