Тадеуш Кондрусевич: Ждем не дождемся Папу Римского в Беларуси 22.09.2018, 15:47

ФОто: svaboda.org

Глава Католической церкви Беларуси поучаствовал в святой мессе в Вильнюсе.

Митрополит Тадеуш Кондрусевич в Вильнюсе, в костеле святого Рафаила, впервые помолился по-белорусски. Здесь собрались верующие из Беларуси, которые приехали в Вильнюс на встречу с Папой Франциском, сообщает «Радыё Свабода».

Святая месса состоялась 22 сентября в 9 утра. Тадеуш Кондрусевич отметил, что в юности служил в Вильнюсе викарием, то есть вспомогательным священником в Острой браме, однако по-белорусски молился впервые.

Он упомянул, что Понтифик приезжает в страны Балтии - Литву, Латвию и Эстонию - во второй раз, первый раз в 1993 году эти же страны посещал Иоанн Павел второй.

Сегодня в Вильнюсе резко ухудшилась погода - утром был сильный дождь. Тадеуш Кондрусевич вспомнил, что такая же плохая погода была и 25 лет назад во время визита Иоанна Павла Второго в Литву.

«Мы ждем не дождемся - сейчас не будем рассуждать о причинах этого. Все они более или менее понятны», - так он ответил о возможности приезда Папы в Беларусь. Но он очень рад, что «мы можем радоваться встрече с Папой в Вильнюсе».