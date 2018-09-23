«Ребенку жить и расти среди контролеров» 1 23.09.2018, 9:42

1,199

Как белорусской семье противостоять многочисленным проверкам.

В начале учебного года не только дети идут в школу, но и школа идет к ним в дом, пишет tut.by.

Как семье встретить внезапно пришедшую комиссию? Как не ударить лицом в грязь и не уронить родительский авторитет в глазах своих детей перед проверяющими из детского сада или школы? Как оставаться в рамках конструктива по отношению к системе образования?

Отвечает Наталья Поспелова — специалист по семейному неблагополучию и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ко всем ли семьям придут и когда?

С периодичностью не реже 1 раза в год педагогам предписано изучать особенности семейного воспитания обучающихся. Сроки посещений такие: семьи воспитанников ясельных групп, учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов, учащихся 1-х курсов, семьи вновь прибывших в класс (группу) рекомендуется посетить до 1 ноября; семьи, знакомство с которыми уже состоялось ранее, до 1 января. Эта периодичность работает в ситуациях, когда в семье, условно говоря, «все спокойно». Если же есть сигнал, свидетельствующий о факте явного или возможного нарушения прав несовершеннолетнего, — специалисты посетят семью, невзирая на рекомендованную периодичность.

Некоторых родителей интересует, можно ли избежать или уклониться от посещений. Скорее всего, это под силу только семьям самих членов комиссий по выявлению детей, оказавшихся в неблагополучной ситуации. Возможно, найдутся семьи, посещать которые будет не комильфо в силу их высокого социального статуса. Но если речь об обычной, рядовой семье с несовершеннолетними детьми — тут не отвертишься.

А надо ли? Специалисты, посещающие семью, стремятся лучше понять ребенка, наладить более тесный контакт с его родителями. Другое дело, что это не всегда получается, особенно в ситуациях, когда специалисты проявляют административный кретинизм, выстраивая отношения с семьями с позиций подозрительности и необоснованной требовательности.

Должны ли предупредить о предстоящем посещении?

Этот вопрос на практике решается по принципу кто в лес, кто по дрова. Вот в описанном случае комиссия посетила семью совершенно внезапно, без всякого оповещения и предупреждения в районе 9 часов утра. И подобная практика достаточно распространена: о внезапных визитах свидетельствуют опекунские и многодетные семьи из разных регионов страны. С приемными семьями вообще никто не церемонится: они на работе, пусть терпят. Так и хочется спросить у незваных гостей: а что, у педагогов и их межведомственных союзников нет инструментов, позволяющих определить, в благополучных ли условиях растет ребенок, кроме как внезапно появившись на пороге?

А если по уму и с позиций уважения к каждой без исключения семье — да, предупреждать о посещении надо, и что самое важное — каждую семью. Почему? Потому что права детей равны. И не важно, живет ребенок в суперблагополучной семье или в семье с явными признаками неблагополучия и пьющими родителями — надо уважать каждого ребенка и не унижать его родителей, вваливаясь в дом без приглашения. Вся эта внезапность на самом деле для устрашения и не что иное, как атрибут репрессивной педагогики. Но страх — не лучшая основа для взаимодействия с семьей.

Нет единообразия в отношении еще одного немаловажного с педагогической и правовой точек зрения аспекта. Некоторые родители сообщают о случаях, когда визиты в семью осуществляются в отсутствие дома взрослых. Это попахивает, мягко выражаясь, злоупотреблением доверия ребенка, открывшего дверь на знакомый голос классной руководительницы. И, разумеется, такое возможно только в ситуациях полного отсутствия конструктива по отношению к семье.

Некоторые родители интересуются: а можно ли не впустить должностных лиц в дом, если они не предупредили о своем визите и не согласовали дату и время? Можно. Но зачем? Чтобы противопоставить гостям себя и свою семью? Чтобы растревожить детей, показать им, что «нам есть чего бояться, поэтому мы дверь воспитателям детсада не открыли» или чтобы дешево самоутвердиться в роли главы семьи? Это зря. Лучше впустить, спокойно разъяснить, почему посещение без предупреждения в вашей семье считаются недопустимыми. Продемонстрируйте своим детям достойное и спокойное поведение, это им полезно.

На что обращают внимание педагоги, посещая семью?

В первую очередь педагоги (и это их роднит с риелторами и работниками санстанции) оценивают санитарно-гигиеническое состояние жилого помещения. Как видим из уже процитированного примера, наличие утром незаправленной постели и разбросанных по полу игрушек для некоторых мам является почти непреодолимым препятствием для получения долгожданной награды за материнство. Выходит, у некоторых специалистов, посещающих семьи, такие представления о порядке в помещениях, где растут дети.

Вообще это цепляние за внешнюю часть семейной жизни — на мой взгляд, от непрофессионализма и ранней амнезии: некоторые просто забыли, что сами были детьми. Случается, что наличие покосившегося забора вокруг подворья или отсутствие штор на окнах становится камнем преткновения и основанием для негативной социальной характеристики семьи.

По опыту скажу: бывает, что страшные дела с детьми творятся в домах с дорогими шторами и дизайнерским ландшафтом приусадебного участка. Поэтому вместо увлечения внешней стороной, картинкой и фэмили-луком лучше погрузиться в область детско-родительских отношений.

Кстати, по-настоящему неблагополучные семьи, зная пристрастие проверяющих к внешним характеристикам, таким как наличие в доме продуктов, чистого белья и одежды у детей, давно используют демонстрационные наборы в холодильнике, ряды закаток, взятых у доброжелательной соседки «постоять», и одолженные стопки аккуратно сложенного постельного белья… Такая вот мимикрия.

Многодетный папа, чью семью уже посетили, поделился «перлом»:

представительница школы, желая разговорить притихших детей, спросила: «Что же вы молчите, дети? Или вам родители запрещают отвечать на вопросы?» Интересно, чего ожидала коллега. Наверное картинки, когда к ней с порога бросятся ребята, наперебой рассказывающие о тяготах многодетной жизни.

А если по существу, то такой вопрос есть всего лишь попытка противопоставить родителей и детей в этой семье. Медвежья услуга, однако.

Вообще посещение семьи можно сделать продуктивным событием для детей, для этого нужна активная позиция взрослых. Берите быка за рога, задавайте вопросы сами, комментируйте ситуацию, рассказывайте о своем семейном укладе. Естественное общение с гостями поможет вашим детям сориентироваться, преодолеть тревогу, научит полезным социальным навыкам. Помните, что в своей семье — вы хозяева. А посещающие — гости.

Что делать при вмешательстве в дела семьи, нарушениях семейной автономии?

Для начала следует признать, что ваша семья попала в стрессовую ситуацию. Ладно дети, но мы-то, взрослые, понимаем, что на кону детско-родительские отношения, потому как схема действий ретивых контролеров семейного благополучия может быть примерно такой: сегодня повышенное педагогическое внимание через изучение особенностей семейного воспитания, завтра — СОП, а там и рукой подать до НГЗ (нуждаемости ребенка в государственной защите), предваряющего ЛРП (лишение родительских прав). Есть от чего прийти в отчаяние…

Даже в этой ситуации взрослому нельзя забывать, что он взрослый, а значит сильный и всемогущий для своего ребенка. Сильный не боится пояснить ребенку неприятную ситуацию, не страшится назвать эмоции и чувства, которые у него и ребенка вызвала ситуация. Сильный и ответственный взрослый берет на себя формирование корректного поведения ребенка при очередных встречах с некорректными вмешательствами в жизнь их семьи.

Не стоит при ребенке нелестно отзываться о социально-педагогической «помощи» и «поддержке», которую предоставляет семье местная система охраны детства. Ребенок обязательно почувствует это противостояние, а ресурсов, чтобы справиться с пониманием ситуации и дать соответствующую реакцию, у ребенка в силу возраста и незрелости нет. Такое положение может усугубить негативные переживания ребенка. Будет лучше, если при посещениях своей семьи педагогами ребенок будет видеть и чувствовать спокойствие и респектабельность своего взрослого. Сильные — они же ничего и никого не боятся.

Подготовить ребенка к возможным посещениям поможет разговор о том, что воспитатели детского сада, педагоги школы заботятся о его благополучии (как умеют), хотят знать, что с каждым их воспитанником не только в саду, но и дома все в порядке. Поэтому, чтобы проверить, не грозит ли ребенку беда, педагоги навещают детей дома, интересуются, все ли хорошо.

Можно прорепетировать, проиграть встречу таких гостей, продумать темы для беседы и «экскурсию» по семье. Ребенку жить и расти среди контролеров. Потому важно, чтобы он не оказался в противостоянии с ними, не боялся и не злился на них.

Если ваше противостояние с детсадом или школой по ряду причин затянулось, то обратите время на хрестоматийный пример разумного и ориентированного на ребенка поведения родителя в ситуации длительного стресса: посмотрите фильм

«Жизнь прекрасна!». Он о том, что, создавая условия безопасности и игры, отцу удалось помочь своему пятилетнему сынишке пережить ужасы концлагеря во время Второй мировой войны. Родителям, которые позволят себе потратить время и посмотрят фильм, откроется глубочайшая по своей жизнеспособности мысль: в ситуации длительного стресса важно сохранять близость с ребенком, важно продолжать работать над отношениями с ним и очень важно обыгрывать трудную ситуацию, в которой оказалась семья. Это дает силы не только ребенку, но и взрослому. Это спасает и реально работает.

Сегодня время взаимных фобий. Учреждения образования боятся родителей, т.к. они являются источниками неприятностей. Родители, в свою очередь, боятся учреждений образования из-за их непредсказуемости, склонности к хаотичным изменениям. Не прибавляет конструктива взаимодействию семьи и школы противоречивость, непоследовательность и отсутствие единообразия в работе по профилактике семейного неблагополучия. Остается надеяться, что время взаимных фобий скоро пройдет.