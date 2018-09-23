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Независимый журналист из Гомеля шокировал лукашенковских «служителей»

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  • 23.09.2018, 9:49
  • 1,265
Константин Жуковский

Константин Жуковский пришел на заседание суда в «спецодежде».

В суде Центрального района Гомеля 21 сентября рассмотрено административное дело, заведенное на общественного активиста и фрилансера Константина Жуковского. Его обвиняют в незаконном изготовлении и распространении продукции СМИ (часть 2 ст. 22.9 КоАП РБ), сообщает сайт ПЦ «Весна».

На суд Жуковский решил прийти в арестантской робе, чем слегка шокировал судебных служителей. Однако только не судью. Приговор - штраф в размере 30 базовых величин.


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