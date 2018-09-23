Бобруйск снова станет областным центром? 2 23.09.2018, 9:58

В Беларуси прорабатываются варианты реформы административно-территориального деления.

Сейчас существуют значительные различия регионов одного ранга по количеству населения, уровню социально-экономического развития и обеспеченности инфраструктурой. Они не отражают процесс районообразования, и поэтому мешают комплексному развитию территории. Как следствие, нынешняя система АТД не является оптимальной. Так, например, четыре из шести областных центров находятся на расстоянии более 200 километров от центра страны, а 16 районных центров расположены ближе к Минску, чем к центрам своей области, пишет «Бобруйский курьер».

Реформа также позволила бы оптимизировать численность государственных служащих и сократить расходы на их содержание.

Изменения АТД может предусматривать объединение ряда городов областного подчинения (например, Бобруйск, Барановичи, Пинск), а горисполкомы областных центров – с исполкомами одноименных районов.

Районы с численностью жителей менее 20 тысяч человек также целесообразно было бы объединить с соседними более крупными районами с учетом уже сложившейся транспортной доступностью районных центров, производственных и социально-культурных связей. А общее количество районов предполагается сократить до 95 – 100 (сейчас – 118).

По мнению ученых, целесообразно создать самостоятельную административно-территориальную единицу – Минский столичный округ в составе Минского района, который бы объединил городские спутники Минска.

По прогнозам, реформа может растянуться как минимум на десять лет. Если она будет осуществлена, вместо шести областей (округов) появится 15 – 18 новых со средним радиусом доступности от 43 до 80 километров.

Таким образом, Бобруйск может вновь вернуть статус областного города, статус которого он имел с 20 сентября 1944-го по 8 января 1954-го годов. Тогда Бобруйская область включала в себя 14 районов: Бобруйский, Глусский, Гресский, Кировский, Кличевский, Копыльский, Краснослободский, Любанский, Октябрьский, Осиповичский, Паричский, Слуцкий, Стародорожский и Старобинский.