В Финляндии проходит спецоперация против компании, вероятно связанной с россиянами 23.09.2018, 17:07

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Компанию подозревают в отмывании денег.

Власти Финляндии в субботу начали масштабную полицейскую операцию, в ходе которой прошли обыски в зарегистрированной в Финляндии компании, подозреваемой в отмывании денег.

Как сообщает eurointegration.com со ссылкой на Yle, в спецоперации в архипелаге Турку и регионе Варсинай-Суоми приняли участие более ста представителей правоохранительных органов.

В ходе операции полицейские обыскали дома, а также офисы зарегистрированной в Финляндии компании, владельцы которой находятся в другой стране Евросоюза. Обыски проходили примерно в десяти местах. Полиция не раскрывает название компании, однако по данным финских СМИ это компания Airiston Helmi.

Центральная криминальная полиция подозревает, что фирма занималась отмыванием денег в особо крупных масштабах, а также использовала для работы нелегалов. Фирма могла провести финансовые махинации на несколько миллионов евро.

В операции уголовной полиции помогал береговой патруль и полицейская служба региона Варсинайс-Суоми. Над территорией распространили запрет на полеты.

В ходе операции конфисковали материалы и допросили семерых человек, из которых двое были задержаны. Среди допрошенных - граждане нескольких стран. Утром в воскресенье полиция сообщила еще об одном задержание.

Ранее в этом году финские СМИ сообщили о том, что у компании, связанной с русскими, были проблемы с финскими властями. Она предоставляла туристические услуги с нарушением полученного от финских властей разрешения на строительство.

Полиция отказалась подтвердить, прошли ли обыски именно в этой компании.