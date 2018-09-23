В Финляндии проходит спецоперация против компании, вероятно связанной с россиянами
- 23.09.2018, 17:07
- 1,214
Компанию подозревают в отмывании денег.
Власти Финляндии в субботу начали масштабную полицейскую операцию, в ходе которой прошли обыски в зарегистрированной в Финляндии компании, подозреваемой в отмывании денег.
Как сообщает eurointegration.com со ссылкой на Yle, в спецоперации в архипелаге Турку и регионе Варсинай-Суоми приняли участие более ста представителей правоохранительных органов.
В ходе операции полицейские обыскали дома, а также офисы зарегистрированной в Финляндии компании, владельцы которой находятся в другой стране Евросоюза. Обыски проходили примерно в десяти местах. Полиция не раскрывает название компании, однако по данным финских СМИ это компания Airiston Helmi.
Центральная криминальная полиция подозревает, что фирма занималась отмыванием денег в особо крупных масштабах, а также использовала для работы нелегалов. Фирма могла провести финансовые махинации на несколько миллионов евро.
В операции уголовной полиции помогал береговой патруль и полицейская служба региона Варсинайс-Суоми. Над территорией распространили запрет на полеты.
В ходе операции конфисковали материалы и допросили семерых человек, из которых двое были задержаны. Среди допрошенных - граждане нескольких стран. Утром в воскресенье полиция сообщила еще об одном задержание.
Ранее в этом году финские СМИ сообщили о том, что у компании, связанной с русскими, были проблемы с финскими властями. Она предоставляла туристические услуги с нарушением полученного от финских властей разрешения на строительство.
Полиция отказалась подтвердить, прошли ли обыски именно в этой компании.