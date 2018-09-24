Пять лучших фильмов про осень 3 24.09.2018, 14:18

Выбирайте один из этих фильмов и вы не зря потратите свое время.

Красивые улицы и парки, украшенные разноцветными деревьями – вот, что чаще всего привлекает внимание известных режиссеров, пишет сайт segodnya.ua.

Поэтому они с легкостью определяются, что главные события в их картинах будут происходить именно осенью.

Выбирайте один из этих фильмов и вы не зря потратите свое время:

"Осень в Нью-Йорке"

Хозяин нью-йоркского ресторана Уилл Кин, гуляя по Центральному парку, навсегда попрощался со своей очередной возлюбленной и в ту же минуту увидел Шарлотту Филдинг, а вечером снова встретил ее – у себя в ресторане, где Шарлотта праздновала свое 22-летие.

"Умник Уилл Хантинг"

Уилл Хантинг – 20-летний вундеркинд из Бостона, который то и дело ввязывается в неприятные истории. И когда полиция арестовывает его за очередную драку, профессор математики берет его под свою опеку, но при одном условии: Уилл должен пройти курс психотерапии.

"Легенды осени"

"Некоторые люди очень ясно слышат свой внутренний голос, и живут так, как он им подсказывает. Такие люди сходят с ума. Или становятся легендами". Так начинается история семьи Ладлоу – стремительный и романтический рассказ о трех братьях, их отце и молодой и неотразимой женщине...

"Дом у озера"

Ощутив необходимость изменить свою жизнь, доктор Кейт Форестер покидает свой необычный дом у озера в пригороде Иллинойса и устраивается на работу в чикагскую больницу. Единственное, о чем жалеет Кейт, так это о своем красивом доме с огромными окнами, который дарил ей душевное спокойствие. По дороге в город Кейт оставляет в почтовом ящике письмо, которое должен получить новый обитатель дома.

"Сладкий ноябрь"

Затянутый в строгий костюм рекламный агент-трудоголик Нельсон Мосс бежит по жизни вприпрыжку и не представляет себе другого стиля жизни. Но живая эксцентричная Сара Дивер, наполовину – соблазнительница, наполовину – философ, очень даже представляет.