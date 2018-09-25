Фотофакт: В Сеуле открыли нарисованное кафе 25.09.2018, 10:46

Посетителю может показаться, что он попал в мультфильм или комикс.

В популярном у туристов районе Сеула Йоннам-дон открылось кафе, интерьер которого стилизован под анимационный фильм. Концепцию поддерживает мебель и даже посуда, пишет «Вокруг света».

Источником вдохновения для дизайнеров послужила корейская дорама «W — между двух миров», героиня которого О Ён Чжу оказывается внутри веб-комикса и перемещается между вымышленной и реальной вселенными, постепенно влюбляясь в главного героя нарисованной истории.