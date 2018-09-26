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Порошенко призвал ООН ввести миротворческую миссию на Донбасс

  • 26.09.2018, 7:46
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Петр Порошенко

Кремль боится, что миротворцы увидят российских военных и военную технику на всей оккупированной территории.

Развертывание многонациональной миротворческой операции с полноценным мандатом ООН с единой четко определенной целью по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины может быть определяющим фактором прекращения страданий украинцев.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая во время заседания высокого уровня по деятельности ООН по поддержанию мира в рамках участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает liga.net со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

"Я уверен, что многонациональная миротворческая операция под эгидой ООН с единой четко определенной целью по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины может быть определяющим фактором прекращения страданий украинского народа. Мы считаем, что не существует лучшего способа чем развертывание такой операции с полноценным мандатом ООН", - подчеркнул президент.

Он добавил, что это могло бы заставить Россию добросовестно выполнять минские договоренности.

"Я благодарен Германии, Франции и США за мобилизацию международной поддержки этой инициативы", - отметил Президент.

Порошенко подчеркнул, что Россия выступает против миротворцев.

"Причиной этого, среди прочего, является то, что Кремль боится. Он боится, что миротворцы увидят российских военных и военную технику на всей оккупированной территории. Они также боятся потерять контроль над украинско-российским участком границы, который Кремль удерживает для обеспечения постоянной инфильтрации своих войск на Донбасс", - сказал Порошенко.

Он добавил, что "временная оккупация частей украинской территории продолжает причинять страдания украинскому народу и подрывать региональный и международный мир и безопасность".

Президент уточнил, что по самым осторожным оценкам ООН, число жертв конфликта составила около 35 тысяч человек, включая более 10 тысяч погибших и около 25 тысяч раненых. Количество внутренне перемещенных лиц превысило 1,5 миллиона человек.


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