Зачем Путин втягивает Россию в конфликт с Израилем Павел Фельгенгауэр, «Новая газета»

26.09.2018, 8:11

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Последствия могут быть непредсказуемыми.

В Генштабе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве натурально изумились, когда стало ясно, что российские коллеги в Москве не приняли никаких фактических данных из израильского доклада о трагической гибели электронно-разведывательного самолета Ил-20 ВКС РФ и 15 офицеров на борту.

Израильтяне, похоже, полагали, что за бессмысленную гибель стольких военных, сбитых российской ракетой, формально запущенной союзной ПВО Сирийской Арабской Армии (САА), кто-то в российском военном ведомстве реально должен ответить и что нужно только помочь установить все факты. Дежурная смена КП группировки в Хмеймиме утратила 17 сентября контроль над оперативной обстановкой в подведомственном воздушном пространстве. Российские советники и специалисты, что помогали сирийцам нацелить ракету системы С-200 на Ил-20, слали в Москву поток лживых «объективных» данных, чтобы оправдаться. Например, даже утверждали, что в атаке 17 сентября участвовал французский фрегат Auvergne, который будто бы нанес ракетный удар по Латакии.

Фото: РИА Новости

Командующий ВВС ЦАХАЛ генерал Амикам Норкин оперативно прибыл в Москву с делегацией и с фактами на руках, чтобы помочь русскому начальству разобраться в причинах катастрофы и заодно отвести от ЦАХАЛ обвинения в трагедии. Норкина внимательно выслушали и не возражали. Делегация ЦАХАЛа улетела, полагая, что вопрос практически решен, и теперь русские будут разбираться с собственными огрехами, не вмешивая больше Израиль. Наивные, рациональные евреи, где им понять, что наш Генштаб и Кремль живут в мире тотального постмодерна и что объективные факты никого не интересуют: главное — это нарратив (сюжет) и презентация, которая у Норкина была слабовата, состояла из разведданных и фотографий, то есть без столь любимой у нас мультипликации, и не была предназначена для размещения в интернете.

Зато генерал Игорь Конашенков 23 сентября представил публике фантастическую 3D-мульти презентацию, из которой можно было сделать вывод, что во всем виноваты евреи, и таким образом утер нос (шнобель) Норкину, который утверждал, что израильские F-16, отбомбившись по иранским объектам в Латакии, сразу улетели домой и не участвовали в катастрофе Ил-20. Мол, нас там не было. Из мультяшек же Минобороны следовало, что 4 двухместных F-16I Sufa («Шторм»), сбросив в 21.40 по целям самонаводящееся бомбы с дальнего расстояния, никуда не улетели.

Практически безоружные после бомбометания, только с оружием самообороны, согласно версии Минобороны, они еще целый час барражировали где-то между Латакией и Кипром в зоне поражения сирийских и российских зенитных ракет и в сотнях километров от своих родных баз, притом что на задание они летели с полным бомбовым боекомплектом, а значит, с уменьшенным запасом топлива. Ил-20, как известно, был сбит в 22.03. Израильские F-16, согласно Конашенкову, улетели домой только в 22.40, что лишено какого-либо военно-технического смысла, но прекрасно укладывается в нарратив инфернального еврейского коварства.

Конашенков показал картинку того, как пилот F-16 лихим маневром понудил головку самонаведения (ГСН) резко сменить траекторию полета ракеты С-200 и перенацелить ее на Ил-20. Это маловероятно: ГСН ведет цель, которую «подсвечивает» мощный параболический радар, и что-то изменить может только оператор.

Да, израильтяне ничего лучше не придумали, чем твердить: «Нас там не было». Но известно, что отрицание — самый невыигрышный сюжет.

Еще оказалось, что израильтяне позвонили всего за минуту до удара и сообщили, что цель — на севере. С российской точки зрения, Латакия — это запад Сирии, хотя глядя из Израиля — это точно на севере. Из-за неправильных данных, утверждает Конашенков, Ил-20 не смогли увести в безопасное место. Но это утверждение лишено смысла: если ЦАХАЛ нечетко обозначил цель по телефону, то последовавший удар исправил положение. Бомбы поразили иранскую цель в 25 км от КП в Хмеймиме, и это обозначило настоящее место ярче и точнее любых слов. До попадания ракеты в Ил-20 оставалось 22 минуты (!). Дежурная смена КП должна была, оценив ситуацию, или увести самолет, или остановить огонь ПВО. Вместо этого огонь продолжился, а Ил-20 отправили в самое пекло. (Израильтяне, кстати, утверждают, что раз российских военных не было вблизи иранского склада в Латакии, они вообще не обязаны были звонить.)

Конашенков на презентации напомнил о многих благодеяниях нашего Минобороны, с которыми не посчитались неблагодарные израильтяне, злонамеренно уговорившие ГСН ракеты С-200 поразить Ил-20. Почти сразу Сергей Шойгу объявил о примерном наказании Израиля: САА получит С-300, которые Асаду давно обещали, а сирийская ПВО будет интегрирована с российской группировкой с помощью автоматизированной системы управления. В акватории Средиземного моря вблизи Сирии российские системы РЭБ будут подавлять GPS и всякую другую электронику израильских и любых других агрессоров. Министр добавил, что если этих мер будет недостаточно для наказания и исправления Израиля, то Москва еще добавит.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Стало ясно, что версия о коварных евреях, которые летают где хотят и силой мысли перенацеливают ракеты, была выдумана не только, чтобы прикрыть от наказания военачальников и разгильдяев, погубивших Ил-20, а со стратегической целью в корне переменить российскую ближневосточную политику: по сути, вернуть советское время, когда наши реально сражались с ЦАХАЛ и несли потери, а в Сирии были развернуты советские ПВО.

Израиль — последняя технологически развитая западная страна, которая не ввела против РФ санкции. И это, похоже, почему-то раздражает многих в Москве.

Усиленные С-300 проиранские силы в Сирии и ЦАХАЛ почти наверняка схлестнутся, а российские специалисты-советники окажутся на линии огня, как когда-то в 1982 году. Премьер Биньямин Нетаньяху еще раз позвонил Владимиру Путину, но вопрос поставки С-300 в принципе был уже решен.

Впрочем, в Кремле (в отличие от Минобороны) утверждают, что все это не направлено против Израиля и что сотрудничество продолжится. Пока точно неизвестно, сколько дивизионов каких именно С-300 отправят сирийцам, где разместят, когда они начнут стрелять по воздушным целям и сколько погибнет русских советников-специалистов, оказавшись в зоне ответного удара. Какой сюжет выберут в Кремле: совсем воинственный или не очень?

Павел Фельгенгауэр, «Новая газета»