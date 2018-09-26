Брестчанка: Чтобы попасть к детскому стоматологу, нужно ждать полтора месяца 26.09.2018, 14:53

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Почему в белорусских поликлиниках такие очереди?

Об этом пишет газета «Вечерний Брест».

— Чтобы полечить зубы сыну, нужно ждать полтора месяца, — говорит мама пятиклассника Елена. — Стоматологического кабинета в нашей школе нет. А в детской стоматологии в начале сентября записали ребёнка только на середину октября. Почему такие очереди?

С этим вопросом мы отправились в детскую стоматологию на улице Горького. На дверях поликлиники заметили объявление о том, что талонов на сегодняшний день нет. Ажиотажа и огромных очередей не наблюдалось.

— Дочь записывала полтора месяца назад, ещё в начале августа, уже тогда талон было не достать. А сына привела на профосмотр, — рассказывает Светлана, которая пришла в поликлинику сразу с обоими детьми, 14-летней Дашей и 7-летним Максимом.

Посетители сетуют и на то, что сложно записаться по интернету: доступно всего 15 процентов от всех талонов.

Талон не нужен только на профосмотр и по острой боли

В детской стоматологии говорят, что из-за путаницы со справками, которые нужно предоставить в школу, в их поликлинике накануне учебного года был ажиотаж. Количество посещений выросло почти вдвое — с 2000 человек в июне до 3593 в августе. В одну смену врач принимал 78 человек. Сейчас пациентов меньше: за две недели сентября приняли около 700 человек.

— Детская стоматология — узкая специальность, у нас всего одно отделение. И ждать такой же доступности, как во взрослых поликлиниках, нельзя. Бум приходится на лето. В это время в стоматологии работают все врачи, в отпуск идут максимум на две недели, — признаётся заведующий филиалом «Детская стоматологическая поликлиника г. Гродно» Александр Герасимович. — Штат специалистов укомплектован полностью, и взять больше стоматологов мы не можем.

Сейчас весь приём по плановому лечению ведётся по предварительной записи. Попасть к врачу раньше можно, но только если кто-то отказался. Поэтому накануне приёма регистратура обзванивает записавшихся, чтобы уточнить явку.

Попасть к стоматологу в день обращения можно по острой боли или на профосмотр по «живой» очереди в будни с 8:00 до 20:30. Профосмотры ведут два врача. По острой боли принимают ещё и по выходным.

Что касается записи онлайн, выкладывать все 100 процентов в интернет, говорит Александр Герасимович, нецелесообразно: одни бронируют по несколько талонов сразу, другие ещё не освоили пространство сети.

К слову, в детской стоматологической поликлинике есть два платных кабинета для взрослых, где осмотр и лечение могут получить и дети. Стоимость лечения коренного и молочного зуба будет одинаковой.

Почему закрылись стоматологические кабинеты

Раньше полечить зубы ребёнку можно было в школах. В крупных, с числом учащихся больше 800 человек, имелось 14 стоматологических кабинетов. Сюда обращались и ученики близлежащих школ. Однако несколько лет назад вышел документ, по которому детская стоматология должна была платить аренду за помещение плюс коммунальные услуги, и часть кабинетов закрыли.

— Остальные перепрофилировали в центры стоматологического здоровья. Они есть в школах № 27 (Девятовка), 37 (Фолюш), 38 (Вишневец) и 39 (Ольшанка). Здесь уже были подготовленные помещения, поэтому обустраивать их с нуля не пришлось. Оборудование из десяти ликвидированных кабинетов было распределено по новым центрам или списано, — рассказывает Александр Герасимович.

В центрах в школах работают по два врача с 8:00 до 21:00. Принимают не только своих учащихся, но и детей ближайших районов. Записаться на приём можно через регистратуру стоматологической поликлиники. Лечение бесплатное, но предоставляют и платные услуги: например, импортная цветная пломба стоит 9 рублей. Однако в школе возьмутся лечить только неосложнённый кариес, который не потребует анестезии и рентгена.

Массовый плановый осмотр в центрах проходят первоклассники и подростки тех школ, на базе которых они расположены.

Где ещё лечить зубы детям

В частных клиниках лечение одного зуба обойдётся 40–60 рублей, профосмотр стоит около 5 рублей (в одной из клиник ребёнка предложили осмотреть бесплатно при условии лечения другого члена семьи). При этом долго ждать очереди не придётся: приём назначают на следующий день. Однако браться за лечение молочных зубов во многих частных клиниках отказываются.

Как часто нужно посещать детского стоматолога

По Национальной программе профилактики кариеса и болезней периодонта среди населения Республики Беларусь, детям рекомендуется посещать стоматолога два раза в год. В профилактике кариеса помогут фторсодержащие пасты и продукты питания, ограничение сладкого и разделение пищи не больше чем на пять приёмов в течение дня.