Эхо «оршанского разноса»: два председателя колхозов лишились должностей 3 27.09.2018, 16:30

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Фото Сергея Серебро

Решение было принято после проверки КГК.

Проверка КГК показала, что не все руководители предприятий Оршанского района должным образом отнеслись к формированию планов по наведению порядка либо к организации выполнения запланированных мероприятий, пишут «Народныя навіны Віцебска».

При выявлении таких недостатков Комитет госконтроля области вносит соответствующие предложения как субъектам хозяйствования, так и местным органам власти. Только за две недели сентября такие предложения были внесены в отношении целого ряда предприятий:

- коммунального полиграфического унитарного предприятия «Оршанская типография»;

- республиканского унитарного предприятия «Рельсосварочный поезд № 10» станции Орша Белорусской железной дороги;

- ОАО «Белагромаш» (в отношении приобретенных у ОАО «Оршаагропроммаш» зданий);

- ОАО «Завод приборов автоматического контроля»;

- ОАО «Оршанский строительный трест № 18»;

- РУПТП «Оршанский льнокомбинат»;

- филиала № 7 «Оршастройматериалы» ОАО «Белорусский цементный завод»;

- ЗАО «Свiтанак»;

- УП «Нить»;

- УП «Оршанский мясоконсервный комбинат»;

- УП «Оршанский молочный комбинат»;

- филиал «Оршанский хлебзавод»;

- РУП «Устье».

Кроме того, КГК выявил ненадлежащее состояние земельных участков, прилегающих к участкам ОАО «Завод приборов автоматического контроля», ОАО «Оршаагропроммаш», ОАО «Оршанский инструментальный завод», эксплуатационного республиканского унитарного предприятия «Рельсосварочный поезд № 10» станции Орша Белорусской железной дороги, филиала № 7 «Оршастройматериалы» ОАО «Белорусский цементный завод», ОАО «Оршанский опытный механический завод «Металлист» и ОАО «Оршанский строительный трест № 18».

Заявляется, что если предприятия не примут меры для устранения выявленных недостатков, Комитет госконтроля Витебской области будет привлекать виновных лиц к ответственности.

Так, только на этой неделе областным КГК привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 16.8 и частью 2 статьи 21.14 КОАП начальник управления механизации № 90 ОАО «Оршанский строительный трест № 18», который не обеспечил своевременное скашивание и удаление сорных растений на территории базы, а также остекление оконных проемов.

Оршанским межрайонным комитетом государственного контроля по части 2 статьи 21.14 КоАП за нарушение правил благоустройства и содержание населенных пунктов привлечены к административной ответственности два должностных лица КУП «Оршанская спецавтобаза», два – КУП «Оршакомхоз», одно – Оршанская дистанция пути ТРУП «Минское отделение Белорусской железной дороги».

Кроме того, за невыполнение поручения Лукашенко в части приведения в надлежащее состояние объектов предприятия, расположенных на территории Оршанского района, в сентябре отстранены от занимаемых должностей руководящие работники двух сельскохозяйственных организаций, еще одному руководителю объявлен выговор, сообщает пресс-служба КГК.