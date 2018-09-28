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Идите лесом: что мешает деревообработке Беларуси

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  • 28.09.2018, 13:42
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Польский экспорт в этой сфере превышает в 10 раз наш экспорт.

Потенциал малых и средних предприятий, занимающихся деревообработкой, не в полной мере использован, и уже ставится вопрос об увеличении эффективности производства участников ВЭД. В ходе форума, организованного Бизнес союзом предпринимателей и нанимателей им. Кунявского (БСПН), обсуждались проблемы деревообработчиков.

Несмотря на то что Беларусь – лесная страна с хорошим потенциалом и возможностями развития в деревообрабатывающей отрасли, нам еще есть к чему стремиться.

Так, лесозаготовки Беларуси и Польши примерно сопоставимы, но польский экспорт превышает в 10 раз наш экспорт, а Западная Европа его полностью перекрыла. Балтийские же страны, не имея столько леса, почему-то превышают наш экспорт, говорит замдиректора БСПН Иван Бельчик.

Экспорт: фишки развития

Деревообработка – это одна из тех отраслей, где нужны постоянные серьезные инвестиции. Да и к самому выходу на рынок экспортеру нужно искать подходы. Каждое решение о выходе на новый рынок связано с принципиальными моментами: нужно знать этот рынок, кто на нем работает, какова его потребность, какая зависимость от импорта, каков экспорт и куда он направлен. Кто ведущие игроки на этом рынке, какие правила игры – правовые, технические, технологические нормы, правила и требования, каковы финансовая система, стандарты качества и т.д. Каков менталитет покупателя. Тогда можно выработать профессиональный механизм работы на рынке, понять, с чего начинать.

«Нужно представлять, чего ждут от вас как экспортера продукта, как презентовать свой товар и какие ожидания здесь нужно оправдать. Такого бонуса, как понятие иностранной компании, в Западной Европе нет. В восточноевропейских и странах СНГ с позитивом относятся к зарубежным производителям, в Западной Европе, наоборот, вызывают определенную осторожность», – отмечает советник БСПН Николай Просветов.

О вопросах качества, по мнению эксперта, вообще пока можно не говорить: «Сегодня все производят качественную продукцию во всем мире. Массив дерева, хорошая обработка и фурнитура – это само собой разумеющиеся вещи. Вопрос для экспортера один – как учитываются тенденции, требования рынка, ожидания потребителя, современные конструкции, материалы, оформление и современная презентация продукта – сейчас эти вопросы становятся актуальными».

Белорусский паркет как бренд страны

Глава немецкого представительства АО UZIN UTZ AG (г. Ульм, ФРГ) в Беларуси Иван Рак на форуме поделился успешным опытом сотрудничества на белорусском рынке с белорусскими производителями паркета.

Его компания занимается производством строительной химии для устройства полов – паркетных, деревянных, промышленных и т.д., а также инструмента и оборудования для производства полов. В Беларусь UZIN пришла с миссией делать красивые надежные полы, беря белорусский паркет и немецкую химию. Трудности, с которыми UZIN столкнулись на белорусском рынке, казались непреодолимыми. Например, устаревшая нормативная база, которая не стыковалась с современными требованиями производства. Но в первую очередь – это профессионализм работников. Оказалось, чтобы успешно продавать  строительную химию, нужно учить людей, как правильно с ней обходиться, вспоминает И. Рак.

Была поставлена задача – открыть в Беларуси учебный центр  по специальности «укладчик напольных покрытий» и ввести в государственный классификатор работ новую профессию. «Получилось реализовать в Беларуси международный проект. Он финансировался пополам Министерством экономического развития Германии и нашей компанией. В течение года на базе минского лицея № 12 ввели новую специальность. То же самое получилось сделать и в Украине», – рассказывает И. Рак.

Что проект дал Беларуси и немецкому производителю? Белорусам – повышение уровня культуры производительных работ, возможность развивать малый бизнес. Для немецкого UZIN проект также оказался выгоден: марка стала более узнаваемой, появился больший спрос, стало меньше рекламаций, говорит эксперт. Интересно, что здесь не стояли на месте. Постоянно вкладывались средства в подготовку и оснащение белорусских паркетчиков, которые участвовали во всех тренингах и первенствах, посвященных укладке паркета. Как итог – белорусы вошли в первую десятку, и в этом году проводилось Европейское первенство укладчиков паркета в Беларуси.

«Есть и печальный момент: об этом событии написали все европейские ведущие СМИ, у нас же господдержки событию не нашлось, освещать отказались. Почему же профильные министерства проигнорировали частную инициативу и не развивают инвестиционный климат?» – задается вопросом И. Рак.

Неиспользуемые возможности

Эксперт рассказал о возможностях, которые могли бы помочь развить нашу деревообработку: «Мы разработали альтернативу дорогостоящим плитке и покрытиям. Белорусскому рынку можно предложить другие варианты устройства паркетных полов. Проблема другая – у нас не хватает сырья. Да, у Беларуси много леса. Но государство не в состоянии закупать новую технику, позволяющую осваивать, например, болотистые леса, а частному бизнесу не всегда дают такую возможность. Все знают, что Беларусь провела «глубокую модернизацию деревообрабатывающей отрасли», но если мы говорим о паркетной фабрике «Лясковичи» – там прекрасный продукт, но есть проблемы с размерами из-за устаревшего оборудования. Почему-то модернизация обошла стороной интересное предприятие. Благодаря концерну UZIN дилеры из стран СНГ в очереди стоят за белорусским паркетом. Белорусский паркет действительно может быть нашим брендом».

Кроме того, эксперт задает вопрос: почему в Беларуси до сих пор нет производства индустриального паркета?

«Сегодня это самый топовый материал для устройства полов в рабочих столовых, в выставочных помещениях, в кафе и т.д. Интересно, что он производится из отходов дерева. Зачем же продавать хорошую доску паллетную за бесценок, (которая идет на мебельный щит в западных странах) и в то же время завозить индустриальный паркет из России, Польши и т.д.? Это действительно ниша, где можно начинать работу, а не думать, куда девать отходы, – их можно просто пускать на промышленный паркет. Мы можем больше зарабатывать на других вещах, на глубокой переработке», – констатирует эксперт.

Есть и другие трудности у деревообработчиков, как, например, то, что, белорусские частные компании не могут согласовать объем продукции с иностранными покупателями, а это – отказ от контракта. Все проблемы в рамках одной статьи не охватить, мы пытались показать их на примере паркетчиков. Ясно, что сотрудничество и спрос могут быть, и потенциал для развития тоже есть. Нужен во всем разумный подход.


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