«Буцефал», уничтожающий врагов: видео новой военной техники бойцов ВСУ
- 28.09.2018, 14:06
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Украинские военные испытали оружие на передовой.
Военнослужащие ВСУ на передовой испытали боевые возможности нового БТР-4Е "Буцефал", который изготовили в Украине, сообщает apostrophe.ua.
Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице Операции объединенных сил.
Отмечается, что "Буцефал" предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою.
Бронетранспортер оснащен мощной 30-ти миллиметровой пушкой, боевым модулем, содержащим противотанковые управляемые ракеты "Стугна", двумя водометный двигателями и насосами для откачки воды. Поэтому БТР способен вплавь форсировать водные преграды.
"Буцефал" может эффективно противодействовать даже тяжелой бронированной технике типа танков Т-72, находящихся на вооружении российско-оккупационных войск", - подчеркнули в пресс-службе ООС.