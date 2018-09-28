«Буцефал», уничтожающий врагов: видео новой военной техники бойцов ВСУ 28.09.2018, 14:06

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Украинские военные испытали оружие на передовой.

Военнослужащие ВСУ на передовой испытали боевые возможности нового БТР-4Е "Буцефал", который изготовили в Украине, сообщает apostrophe.ua.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице Операции объединенных сил.

Отмечается, что "Буцефал" предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою.

Бронетранспортер оснащен мощной 30-ти миллиметровой пушкой, боевым модулем, содержащим противотанковые управляемые ракеты "Стугна", двумя водометный двигателями и насосами для откачки воды. Поэтому БТР способен вплавь форсировать водные преграды.

"Буцефал" может эффективно противодействовать даже тяжелой бронированной технике типа танков Т-72, находящихся на вооружении российско-оккупационных войск", - подчеркнули в пресс-службе ООС.