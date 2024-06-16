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МИД Израиля отреагировал на антисемитские высказывания Лукашенко

  • 16.06.2024, 11:47
  • 6,532
МИД Израиля отреагировал на антисемитские высказывания Лукашенко

Послу Беларуси в Израиле вручили ноту.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в воскресенье, 16 июня, назвал высказывания Лукашенко, сделанные накануне, «неприемлемыми» и «возмутительными», добавив, что они «звучат как откровенные антисемитские комментарии».

В пятницу, 14 июня, Александр Лукашенко обвинил евреев в «коррупционных преступлениях» в Беларуси.

«Здесь есть 36 человек в списке, причастных к коррупции», — сказал он во время совещания, также упомянув конкретно своего бывшего помощника и министра сельского хозяйства Игоря Брыло. «Извините, я не считаю себя антисемитом, но более половины из них евреи. У них есть особая, привилегированная роль, что они крадут и не думают о своем будущем? У них есть привилегии? Все народы, живущие в Беларуси, должны быть равны. Евреи, белорусы, украинцы, русские и поляки», — добавил Лукашенко.

Глава евразийского бюро министерства Юваль Фукс подал жалобу послу Беларуси в Израиле по этому вопросу, сообщил Кац.

Также по поводу антисемитских высказываний Лукашенко в посольство Израиля обратился белорусский политолог и блогер Дмитрий Болкунец.

У Лукашенко есть история антисемитских высказываний. В 2017 году он обвинил евреев в превращении Бобруйска, исторического белорусского города с глубокими еврейскими корнями, в «свинарник».

В 2021 году он сказал, что мир «стоит на коленях» перед евреями из-за Холокоста.

«Евреям удалось заставить весь мир встать на колени перед ними, и никто не осмелится поднять голос и отрицать Холокост», — сказал диктатор на церемонии, посвященной «дню независимости Беларуси» 3 июля.

Наконец, через два месяца после нападения ХАМАС на Израиль, говоря об Армении, Лукашенко сказал, что они умный народ, потому что «там нет ни одного еврея».

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