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«Бегали, как в муравейнике, под своими же снарядами и обстрелами ВСУ»

  • 16.06.2024, 13:49
«Бегали, как в муравейнике, под своими же снарядами и обстрелами ВСУ»

Пленный оккупант рассказал о штурме Волчанска.

ВСУ показали видео с пленным российским оккупантом. На кадрах – уроженец Архангельска Терехов Вадим Сергеевич, 27.08.1985 г. р. В рядах 128-й штурмовой бригады «Шторм V» ему дали позывной «Финист». Позже, говорит, соединение присоединили к 26-му танковому полку.

По его словам, впервые он сидел еще «по малолетке», а до этого времени – уже четыре раза. Последняя его «ходка» на зону была за то, что «причинил тяжкий вред здоровью» начальнику Росгвардии в звании полковника и подоспевшей ему подмоге – полковнику ФСИН и начальнику ФМС Новодвинска.

Оккупант утверждает, что его «держали в одиночной камере штрафного изолятора как особо опасного преступника»: дали пять лет строгого режима и обещали «еще 15 сверху».

Но потом вербовщики минобороны рассказали ему про несложную службу, если подпишет контракт до конца путинской «СВО». Так зэк поехал штурмовать украинский Волчанск. В случае угрозы плена ему дали наставление убить себя, но он это счел «дуростью».

«Либо взрывать себя, либо сразу стреляться… Это дурость. Почему я должен лишать себя жизни?» – заявил захватчик.

Он признался, как подразделения армии РФ, попав в город на Харьковщине, перемешались «муравейником», бегали под своими же снарядами и артобстрелами со стороны ВСУ. Рассказал, как через множество «двухсотых» и «трехсотых» пробирался к дому, где командир приказал ему «держать оборону», а потом очнулся в плену.

«Сидел в доме, ко мне так никто и не пришел. Стемнело. Начались прилеты, меня контузило, завалило стенами и балками. Очнулся от того, что кто-то где-то разговаривает… Вот ваши ребята были, спасли меня из-под завала», – подытожил оккупант.

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