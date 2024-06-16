Лукашенко позорно продался Алиеву 3 16.06.2024, 13:42

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Диктатор «отрабатывает» долги.

Информация издания Politico подтвердила, что руководитель Беларуси взамен на деньги главы Азербайджана готов оказать тому самые разные услуги.

Как сообщило Politico со ссылкой на документы, Беларусь поставляла Азербайджану передовое вооружение перед последней войной с Арменией, формальной союзницей Минска.

Почти одновременно с этим премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Беларусь, пока правящий пост там занимает Лукашенко.

Сайт udf напоминает, как постепенно правитель Беларуси «продался» Ильхаму Алиеву.

200 миллионов долларов в долг

Летом 2010 года российский «Газпром» начал ограничивать поставки газа в Беларусь из-за долга страны по оплате. Минск попросил дать ему время, чтобы рассчитаться, но Москва потребовала деньги немедленно.

Впоследствии Лукашенко вспоминал:

«Я обратился к Ильхаму Алиеву, и он мне в течение суток, даже меньше суток, одолжил 200 миллионов долларов, из которых 187 миллионов мы заплатили Газпрому».

Примечательно, что речь тогда не шла о государственном кредите, это был беспроцентный заем.

Судя по всему, Лукашенко тогда впечатлила легкость, с которой Алиев одолжил деньги, и диктатор стал чаще смотреть в сторону Баку.

«Я отработаю»

В 2016 году прилетевший в Баку Лукашенко получил из рук руководителя Азербайджана орден Гейдара Алиева. При вручении глава Беларуси заявил:

«Ильхам Гейдарович, я тебя очень благодарю за нашу дружбу. Поверь, я это очень ценю, я отработаю».

Присутствующие на церемонии рассмеялись, но в этой довольно унизительной шутке была и немалая доля правды.

Продажи оружия Азербайджану при возмущении Армении

Беларусь как член ОДКБ и ЕАЭС должна была учитывать интересы своей союзницы – Армении. Но Лукашенко в погоне за деньгами на это наплевал. Совершенно открыто Минск стал продавать Баку современное оружие.

Когда в Армении к власти пришел молодой и амбициозный Никол Пашинян, это вылилось в скандал. Ереван возмутился тем фактом, что в 2018 году Беларусь продала Азербайджану установки системы залпового огня «Полонез».

Пашинян потребовал от Лукашенко объяснений, но тот в привычной для себя манере извиняться не стал. В отместку Армения около года блокировала назначением генсеком ОДКБ Станислава Зася.

Лукашенко как представитель Алиева

Позже в армянских СМИ широко обсуждался слив, из которого все узнали, что Лукашенко предлагал бывшему президенту страны Сержу Саргсяну от имени Баку 5 миллиардов долларов за передачу Азербайджану семи районов вокруг Карабаха.

Что руководитель Беларуси получил за исполнение этой миссии – неизвестно.

Желание Лукашенко поучаствовать в «восстановлении» Нагорного Карабаха

Около месяца назад правитель Беларуси при визите в Азербайджан вновь вел себя довольно унизительно, подыгрывая Алиеву в его риторике насчет войны с Арменией.

Таким образом Лукашенко пытался заполучить расположение коллеги, чтобы добиться участия белорусской стороны в «восстановлении» и застройке Нагорного Карабаха.

Как видим, в погоне за азербайджанскими деньгами Лукашенко готов закрыть глаза на ущерб своей репутации на постсоветском пространстве.