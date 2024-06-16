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Медведев пробил дно, сорвавшись из-за Саммита мира

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  • 16.06.2024, 14:04
  • 5,948
Медведев пробил дно, сорвавшись из-за Саммита мира
Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза России очень болезненно воспринял происходящее в Швейцарии.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев чрезвычайно болезненно отреагировал на швейцарский Глобальный саммит мира. Он оскорбил мировых лидеров, принявших участие в этом мероприятии. Скандальный пост представитель путинского режима опубликовал утром 16 июня на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.

Сообщение Медведева представляет собой одно большое оскорбление.

Очевидно, что в Кремле саммит, в котором приняли участие свыше 90 стран мира, вызвал чрезвычайно острую и болезненную реакцию.

Истерику Медведева прокомментировал в своем блоге в Telegram российский аналитик Анатолий Несмиян.

«Медведев не изменил себе. Девушки после бутылки шампанского звонят бывшим, Медведев садится строчить посты в «Телеграме». Эффект примерно одинаковый. Если вам так неинтересен и неважен форум в Швейцарии, вы его просто игнорируете. Ну, мало ли - кто-то собрался и что-то сказал. А вот когда вы бежите за ним пару километров, чтобы сказать, как он вам безразличен, то впечатление создается прямо противоположное», - отметил российский эксперт.

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