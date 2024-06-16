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Стало известно, что за автобус горел на трассе возле Лунинца

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  • 16.06.2024, 13:57
  • 3,112
Стало известно, что за автобус горел на трассе возле Лунинца

Пассажиры вначале услышали хлопок.

Вблизи Лунинца на трассе М10 16 июня около 9 часов утра загорелся автобус. В нем ехали 45 человек. Видео происшествия появилось в социальных сетях.

«Пассажиры покинули транспортное средство самостоятельно, пострадавших нет. Пожар ликвидирован», — рассказала официальный представитель областного управления МЧС Ирина Тукай.

Около горящего автобуса примерно на полчаса перекрывалось движение.

Автобус — заказной, пассажиры ехали на экскурсию из Барановичей в Туров.

«Как говорят пассажиры, они услышали хлопок и произошло возгорание в задней части автобуса в районе двигателя. В автобусе находились 45 человек», — пояснили в областном управлении ГАИ.

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